Uzay turizminin maliyeti ortaya çıktı

Prof. Dr. Muharrem Tuna, Prof. Dr. Güney Çetin Gürkan, Araştırma Görevlisi Başak Özyurt, Bayram Yıldız, İlker Bayram, Gurur İrem Bıyıkoğlu tarafından yazılan "Uzay Turizmi Raporu", Turizm Akademisyenleri Derneğince (TUADER) yayımlandı.

TURSAM'ın raporunda, uzay turizmi "macera ve eğlence deneyimi için uzaya erişilebilirlik sunmayı amaçlayan bir deneyim", uzay turisti ise profesyonel faaliyetler için uzaya seyahat eden astronotlardan farklı olarak "uzaya özgü eğlence faaliyetleri için seyahat eden ve uzayı deneyimleyen kişi" şeklinde tanımlandı.

UZAYA GÜNÜBİRLİK UÇUŞ 200 BİN DOLAR

Şu an yörünge altı turizm pazarına hizmet edebilecek uzay aracı bulunmuyor ancak bu konuda şirketlerin çalışmaları devam ediyor.

Bir uçuşta 6 yolcuyu uzaya götürebilecek şekilde tasarlanan SpaceShipTwo ile XCOR ekibince geliştirilen ve her uçuşta pilotun yanında oturması planlanan bir potansiyel uzay turistini taşıyacak araçlar bunlar arasında bulunmaktadır.

SpaceShipTwo ile uzaya seyahatin bedeli ise uçuş başına 200 bin dolar olarak tanımlandı. Şimdiye kadar 200'den fazla kişi bu uzay gemisiyle uçmak için peşin ödeme yapıldı.

KİŞİ BAŞI KONAKLAMA 9,5 MİLYON DOLAR

Jeff Bezos'un 2000'de kurduğu Blue Origin şirketi, 2011'de 3 uzay insanını yörünge altı boşluğa götürüp getiren test uçuşunu gerçekleştirdi. Bir bilet için başlangıç noktası 28 milyon dolar olarak belirlense de uzay uçuşlarının maliyetini düşürmeyi amaçlayan şirket, zamana ve talebe bağlı olarak bilet ücretinin kademeli düşmesini amaçlıyor.

Orion Span ise dünya yüzeyinin 200 mil üzerindeki yörüngede ilk lüks uzay otelini inşa etmeyi planlıyor. İkisi mürettebat, 4'ü de konuklar için olmak üzere 6 kişilik lüks konaklama yerleri tasarlanan ilk uzay otelinde kalmanın bedeli kişi başı 9,5 milyon dolardan başlayacak.

(Kaynak: AA)