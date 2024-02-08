Uzaya seks turizmi. Para için bunu da yaptılar

Astronomi, fizik, gezegen bilimi ve uzay uçuşları konularında uzmanlaşmış bir bilim gazetecisi olan Lee Billings'in Scientific American'daki programına konuk olan uzay seksologları Ne zaman uzayda sevişeceğiz? ve Shawna Pandya, uzayda seks hakkında konuşulmayanları anlattı. Dubé ve Pandya, giderek daha fazla sıradan insanın uzaya çıktığı bir dönemde uzaydaki seks çalışmalarının da artırılması gerektiğini düşünüyor.

Araştırmacılara göre insanlı uzay uçuşlarının hiç olmadığı kadar arttığı ve giderek daha fazla sıradan insanın Dünya'dan kurtulmak için kayıt yaptırdığı günümüzde, insanların yörüngedeki yaşam alanlarında nasıl sağlıklı ve mutlu kalacaklarını bulmak aslında oldukça önemli ve seks de bu karmaşık denklemin temel bir parçası.

"ÖNEMLİ OLAN ERTESİ SABAH NE OLACAĞI"

T24’ün derlediği habere göre, Dubé, "İnsan erotizminin karmaşıklığı hakkında düşündüğümüzde, önemli olan insanların uzayda mastürbasyon yapıp yapamayacakları ya da bir partnerle seks yapıp yapamayacakları değildir. Önemli olan ertesi sabah ne olacağıdır. Ertesi sabah bireylere, çiftlere, mürettebata, göreve ne oldu?" diye ekledi.

Uzayda seks için nasıl sarmaş dolaş kalınacağının mekaniğinin bulunması gerektiğini söyleyen Pandya, bu konuda en sevdiği önerilerden birinin Alman astronot Ulrich Walter’dan geldiğini söyledi. Walter’ın “Neden hayvanlar aleminden fikirler ödünç almıyoruz?” diye sorduğunu aktaran Pandya, Walter’ın önerisini şöyle açıkladı:

“Yunuslar, nötr bir yüzdürme ortamındalar. Yani iki yunus çiftleşmeye çalışırken, üçüncü bir yunus devreye giriyor, takım için bir tane alıyor ve iki yunusun başarılı bir şekilde çiftleşebilmesi için bir partneri yerinde tutuyor. Hepimiz daha büyük iyilik adına yunus tarzı yapabiliriz, böylece uzayda çiftleşebiliriz”

Bu konuda üzerinde durulması gereken çok nokta olduğunu söyleyen Pandya, “Diyelim ki bir Mars görevi var. Altı kişi var. Birden fazla. Çok taraflı. Vergi mükellefleri tarafından finanse ediliyor. Sonra aniden Mars mürettebatında bir hamilelik ortaya çıkıyor ve her ikisinin de aslında evli ve eşlerinin evde olduğu ortaya çıkıyor” diyerek şu soruları sordu:

“Hükümet-uzay ajansı tarafından finanse edilen görevler için kardeşleşmeye karşı bir politikamız olmalı mı? Bunu zorunlu tutabilir miyiz? Eğer iki kişi gizlice kaçar ve eşleşirlerse ve sonra aniden biri, kadın astronot hamile kalırsa - görevin sonlandırılmasını zorunlu kılabilir miyiz, kılmalı mıyız? Sağlık riskleri nedeniyle Mars'ta bulundukları takdirde bu hamileliğin sonlandırılmasını zorunlu kılabilir miyiz?”

"UZAY DEMOKRATİKLEŞİYOR, SEKS ÇALIŞMALARI HIZLANMALI"

“Blue Origin, Axiom Space, Virgin Galactic ve SpaceX'in tam anlamıyla havalandığını gördük. Sivil astronot hareketinin yükselişini gördük” diyen Pandya, uzaya erişimin demokratikleştiğini ve böylece giderek daha fazla sayıda insanın eğlence, boş zaman ve zevk için uzaya gideceğini vurguladı:

“İnsanların uzayda ne yapıp ne yapmayacaklarını dikte edemeyiz. Birileri ilk olmak isteyecektir. Dolayısıyla cinselliğe, cinsel sağlığa ve üreme alanına nasıl yaklaşacağımızı çok dikkatli, özenli, kapsayıcı ve etik bir şekilde düşünmemiz gerekiyor”

Dubé ise seks araştırmaları ve seksoloji alanında sahip olunan yöntem cephaneliğini uzayda cinsellik çalışmalarına uygulamak gerektiğini ifade etti.