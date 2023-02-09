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5 yıl önce uzaya gönderilen Tesla araca ne oldu

Uzaya tam beş yıl önce gönderilen Elon Musk'ın şirketinin araçlarından Tesla'nın uzayda ne yaptığı merak konusu olmuştu. Üzerine makaleler yapılan araçtan son bilgiler paylaşıldı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 11:30
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Uzayda 5 yıldır dolaşan Tesla araç ne durumda

5 yıl önce uzaya gönderilen Tesla araca ne oldu
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Elon Musk'ın CEO'luğunu yaptığı SpaceX beş yıl önce, 6 Şubat 2018'de Tesla araçlardan birini uzaya fırlatmıştı. 

Roadster o zamandan beri uzayda dolaşmaya devam ediyor. Dünya'dan saatte 26.619 kilometrelik bir hızla ve litre başına 8.511,4 kilometrelik yakıt verimliliğiyle uzaklaşmaya devam ediyor.

Roadster, 6 Şubat 2018'de fırlatılmasından bu yana kendisini takip eden “Where Is Roadster”ın söylediğine göre Güneş'in yörüngesinde 3,3 tur attı.

Radyasyonla aşınmaz veya güneş sisteminin ilk uzay arabası kazasına (mesela bir göktaşıyla) karışmazsa, otomobilin uzun süre boyunca yörüngede dönmeye devam edeceği ve bu sırada Mars'ın ve Dünya’nın yörüngesinden de geçeceği ifade edildi.

Araç çok yakından takip edilmese de, 2018'de bir makale aracın kaderini belirlemek için yörüngesini incelediğini açıkladı.

Aerospace dergisinde yayınlanan makaleye göre 5 yıl önce uzaya gönderilen otomobil, önümüzdeki 100 yıl içinde Dünya'ya Ay'ın yörüngesinden daha fazla yaklaşacak.

Dünya'ya çarpma olasılığının yaklaşık yüzde 22, Venüs'le çarpışma olasılığının yüzde 12 ve Güneş'e çarpma olasılığının Venüs'e çarpma olasılığıyla hemen hemen aynı olduğunu hesaplandı. 

Yine belirtilen rakamlara göre; araca yerleştirilen Starman isimli manken, uzayda seyahat ederken bir kulağında David Bowie'nin Space Oddity şarkısını 496.287 kez, diğer kulağında ise David Bowie'nin Life On Mars? şarkısını 668.726 kez dinledi.

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