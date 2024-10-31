Uzayda bir ilk: Gönderilen robot süpürgesi çalıştırıldı

Roborock, üçüncü parti bir şirketle iş birliği yaparak robot süpürgesi S8 MaxV Ultra'yı uzaya fırlattığını duyurdu. Model, sıfır yerçekimi koşullarında yörünge dışına çıkarak mühendislerin uzaktan kontrolüyle uzaya gönderildi ve kozmosa ait görüntüleri yakaladı.

GÖRÜNTÜLERİ YAKALADI

Roborock, amiral gemisi modeli S8 MaxV Ultra'nın dayanıklılığını ve performansını mümkün olan en zorlu ortamlardan birinde test etmek için modelini uzaya gönderdiğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, S8 MaxV Ultra modeli, sıfır yerçekimi koşullarında yörünge dışına çıkarak mühendislerin uzaktan kontrolüyle uzaya gönderildiği ve kozmosa ait görüntüleri yakaladığı bildirildi. Bu girişimle markanın 'sınırların ötesinde temizlik' felsefesini somut bir şekilde gözler önüne sermek amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Bu görev için mühendisler, Roborock'un elektronik kontrol sistemlerinde uçuş bilgisayarıyla entegrasyon sağlayacak iç düzenlemeler yaptı. Bu sayede, yan fırçaların, DuoRoller fırça sisteminin ve 'Hello Rocky' sesli komutunun 120.000 feet yükseklikte etkinleştirilmesi mümkün oldu. Marka yetkilileri, yaptığı açıklamada, “Sonuç olarak, süpürge uzaydan geri döndüğünde tipik bir Roborock süpürgesi gibi çalışmayabilir, ancak yine de temel özelliklerini tam olarak sergileyebilir" ifadelerini kullandı.

"Görevin etkileyici yanı, S8 MaxV Ultra'nın -60°C altına düşen sıcaklıklar dahil olmak üzere aşırı koşullara dayanabilmesiydi. Bu şartlar, genellikle düşük kaliteli pillerin şarj kaybetmesine veya motorların donmasına neden olabilir.

"Roborock yetkilileri, “Bu zorluklara rağmen, S8 MaxV Ultra güç korumasını sürdürdü ve sorunsuz bir şekilde etkinleştirildi, temel mekanik sistemleri fabrika ayarlarında kaldı. Bu inanılmaz performans, süpürgenin ürün kalitesinin ve dayanıklılığının sınırları gerçekten aştığını ve en zorlu ortamlarda bile üstün performans sergilediğini kanıtlıyor" diye konuştu.

S8 MAXV ULTRA STRATOSFERİK BALONLA UÇTU

"Operasyon, süpürgenin kendisi kadar olağanüstüydü. Bu görev için süpürge, hidrojenle doldurulmuş büyük, özel bir stratosferik balona bağlandı. Balonun içindeki gaz, havadan daha hafif olduğundan bir kaldırma kuvveti oluşturarak robotu uzaya taşıdı.

"S8 MaxV Ultra, siyah ve beyaz renk seçeneğiyle sunuluyor ve birçok akıllı özelliğiyle dikkat çekiyor. Yuvarlak tasarımındaki özel FlexiArm Design Yan Fırçası, evinizdeki ulaşılması zor köşelere ulaşmayı kolaylaştırıyor. 'Hello Rocky' Akıllı Sesli Asistanı, cihazınızı eller serbest kontrol etmeyi, özellikle mobil uygulamasıyla uzaktayken bile daha sorunsuz hale getiriyor. Ayrıca, S8 MaxV Ultra'nın 140°C'ye kadar sıcak suyla paspas yıkama özelliği bulunuyor. Bu sayede, inatçı ve yağlı lekeler paspas üzerinden kolayca çözülüyor ve paspaslar dezenfekte ediliyor.

"Robot süpürgenin Akıllı Kir Tespit teknolojisi de sektörde standartları belirliyor. Paspas yıkama sırasında, Roborock'un tespiti paspasların ne kadar kirli olduğunu kontrol ediyor ve uygun temizlik performansı için tekrar yıkanması gerekip gerekmediğine karar veriyor. Çok kirli alanlarda, zeminlerin mükemmel temizlik sağlamak amacıyla tekrar silinmesi sağlıyor."