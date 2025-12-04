NASA’nın yaşamın kökleri ve Güneş Sistemi’nin oluşumunu araştırmak için uzaya gönderdiği OSIRIS-REx aracının Bennu asteroidinden aldığı örnekler dikkat çekici bir keşfin önünü açtı. Buna göre asteroit üstünde dünyadaki yaşamın yapı taşı olarak görülen maddeler bulundu. Dünyaya getirilen kaya ve toz örneklerinde şeker bulunması bilim dünyasında büyük heyecana neden oldu.

Nature Geosciences ve Nature Astronomy dergilerinde yayınlanan üç yeni makaleye göre örnekler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda daha önce uzaydan toplanan örneklerde görülmeyen sakız benzeri bir madde ve süpernova patlamaları tarafından üretilen beklenmedik derecede yüksek miktarda toz bulundu.

Nature Geoscience dergisinde yayınlanan makaleye göre örnekler üzerinde araştırmalar yapan Japon bilim insanları daha önce Bennu asteroidinde bulunan amino asitler, nükleobazlar ve karboksilik asitlerle birlikte beş karbonlu riboz şekeri ve dünya dışı bir örnekte ilk kez altı karbonlu glikoz bulundu. Sözkonusu bulgular Dünya’daki biyolojik yaşamın yapı taşlarının Güneş Sistemi’nde de yaygın olduğunu gösterdi.

Araştırmayı araştırma ekibinin başında yer alan bilim insanı Yoshihiro Furukawa "Günümüz yaşamı, esas olarak üç tür işlevsel biyopolimerden oluşan karmaşık bir sisteme dayanmaktadır: DNA, RNA ve proteinler. Ancak, erken yaşam daha basit olabilir. RNA, genetik bilgiyi depolayabildiği ve birçok biyolojik reaksiyonu katalize edebildiği için ilk işlevsel biyopolimer için önde gelen adaydır” dedi.

İLK KEZ GLİKOZ BULUNDU

Bennu asteroidinden gelen örneklerde bilim insanlarını en çok şaşırtan buluntu glikoz şekeri oldu. Dünyadaki yaşamın en önemli kaynaklarından biri olan şekerin asteroitte bulunması canlıların en önemli enerji kaynağının erken güneş sisteminde de mevcut olduğunun ilk kanıtı olarak öne çıktı.

BÖYLESİ UZAYDA İLK KEZ BULUNDU: ANTİK SAKIZ

Kaliforniya'daki Silikon Vadisi'ndeki NASA Ames Araştırma Merkezi'nden Scott Sandford ve Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'den Zack Gainsforth liderliğinde Nature Astronomy dergisinde yayınlanan ikinci bir makale, Bennu örneklerinde daha önce uzay kayalarında görülmemiş sakız benzeri bir madde olduğunu ortaya koyuyor. Bu madde, Dünya'da yaşamın bileşenlerinin ortaya çıkması için zemin hazırlamış olabilir. Bu şaşırtıcı madde, büyük olasılıkla Güneş Sistemi'nin ilk günlerinde, Bennu'nun genç ana asteroidinin ısınmasıyla oluşmuş.

Bir zamanlar yumuşak ve esnek olan, ancak daha sonra sertleşen bu kadim "uzay sakızı", nitrojen ve oksijen açısından son derece zengin polimer benzeri malzemelerden oluşuyor. Bu tür karmaşık moleküller, Dünya'da yaşamı tetikleyen kimyasal öncüllerden bazılarını sağlamış olabilir ve bunları Bennu'dan alınan bozulmamış örneklerde bulmak, yaşamın nasıl başladığını ve gezegenimizin ötesinde var olup olmadığını inceleyen bilim insanları için önemli.

SÜPERNOVA TOZU DA ÇIKTI

NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nden Ann Nguyen liderliğinde Nature Astronomy dergisinde yayınlanan bir başka makalede, Bennu örneklerinde iki farklı kaya türünde bulunan güneş öncesi toz parçacıkları analiz edilerek, ana gövdesinin nerede oluştuğu ve jeolojik süreçler tarafından nasıl değiştirildiği hakkında daha fazla bilgi edinildi.

Güneş öncesi tozun, güneş sistemimiz oluşurken genellikle iyi karışmış olduğuna inanılıyor. Örneklerde, incelenen diğer tüm astromalzemelerden altı kat daha fazla süpernova tozu bulunuyordu. Bu da asteroitin ana gövdesinin, ölmekte olan yıldızların tozuyla zenginleşmiş bir protoplaneter disk bölgesinde oluştuğunu gösteriyor.