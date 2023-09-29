Uzaydan gelen gizemli madde NASA'yı alarma geçirdi: Tamamen kaplanmış halde bulundu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) tarafından uzaydan getirilen ilk asteroit örnekleri, uzay aracı Osiris-Rex’in yolculuğunu tamamlamasıyla birlikte Dünya’ya ulaştı.

Osiris-Rex uzay aracı örnek kapsülünü 100 bin kilometre uzaklıktan bıraktı ve kapsül 4 saat sonra paraşütle Utah Çölü’ne iniş yaptı.

Örnekler inceleme için NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ne götürüldü.

NASA'DAN TEDİRGİN EDEN AÇIKLAMA

İnceleme kapsamında Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ne götürülen örnekler ile ilgili NASA'dan tedirgin eden bir açıklama geldi.

Dünyaya geri dönen uzay kapsülünün bilinmeyen bir madde ile tamamen kaplanmış olduğunu duyuran NASA, araştırmaların durduğunu ve örneğin kurşun kaplama bir odaya alındığını açıkladı.