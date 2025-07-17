Uzaydan gelen taş rekor fiyata satıldı

Sotheby's Müzayede Evi'nin düzenlediği açık artırmada, Mars kökenli olduğu doğrulanan 25 kilogramlık gök taşı NWA 16788, komisyon ve ek ücretlerle birlikte 5,3 milyon dolara alıcı buldu.

Universe Space Tech'in haberine göre, Sotheby's yetkilileri, gök taşının kimyasal bileşiminin, 1976 yılında Mars'a inen Viking uzay sondası tarafından analiz edilen örneklerle eşleştiğini belirtti. Parçanın Mars kökeni, özel laboratuvar testleriyle de teyit edildi.

Sotheby's Doğa Tarihi Başkan Yardımcısı Cassandra Hatton, gök taşının önemine dikkat çekerek, “Bu parça Mars’tan gelen şimdiye kadarki en büyük ve en kapsamlı meteorit. Önceki en büyük örneğin iki katından fazla” ifadelerini kullandı.

225 MİLYON KİLOMETRELİK YOLCULUK

Yaklaşık 225 milyon kilometre yol katederek Dünya'ya ulaşan kayaç, 2023 yılında Nijer’in Sahra Çölü bölgesinde bir gök taşı avcısı tarafından keşfedildi.

Bilim insanlarına göre, gök taşı dev bir asteroit çarpmasıyla Mars yüzeyinden fırladı. Yüksek sıcaklık ve basıncın etkisiyle bazı bölgeleri cama dönüştü. Uzmanlar, gök taşının dış kabuğunda, Dünya atmosferine giriş sırasında oluşan camımsı yapının hâlâ bu zorlu yolculuğun izlerini taşıdığını belirtiyor.