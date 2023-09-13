Uzaylı cesetlerinin sırrı çözülüyor. İlk bilgiler geldi

Meclis oturumunda Peru’da bulunan ve uzaylılara ait olduğu iddia edilen iki ceset kamuoyuna gösterildi.

Gazeteci ve UFO uzmanı Jaime Maussan'ın öncülüğünde, uzaylı olduğu iddia edilen iki cesedin ortaya çıkarıldığı resmi bir etkinlik düzenlendi.

DNA TESTİ YAPILDI VE İNSAN GENLERİNE RASTLANMADI

Otonom Ulusal Meksika Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, "uzaylıların" kalıntılarını incelediklerini ve radyokarbon testlerin yapıldığını açıkladı.

Açıklama yapmadan önce yemin eden bilim insanları, "DNA testi yaptık ve bu canlıların bizim gezegenimize ait olmadığını tespit ettik. Bunları bir UFO enkazından çıkarmadık. Onları madenlerde yerin altında bulduk ve fosilleşmişlerdi" dedi.

Basın açıklaması sırasında örneklerin röntgen görüntüleri de gösterildi; uzmanlar yeminli ifade vererek cesetlerden birinin içinde "yumurta" bulunduğunu, her ikisinde de Osmiyum gibi çok nadir metallerden yapılmış implantların bulunduğunu söyledi.