Uzaylılar mı insanlar mı? Bütün dünyayı ikiye bölen görüntüler

Uzaylıların dünyayı ziyaret edip etmedikleri sorusu çok uzun zamandır tartışılan konuların başında geliyor. ABD ve Meksika’da resmi makamların uzaylıların varlıklarını kabul eden belgeleri paylaşmaları kafaları daha da çok karıştırmıştı.

Brezilya’dan gelen görüntüler ise bu kafa karışıklıklarını daha da derinleştireceğe benziyor. Görüntüler izleyenleri ikiye bölmüş durumda. Bazıları görüntülerde yer alan ve yaklaşık 3 metre olan varlıkların uzaylı olduğunu iddia ediyor. Diğer bir kesim ise görüntü açısından dolayı boylarının büyük göründüğü ve göz yanılması yaşandığını söylüyorlar.

Görüntülerle ilgili konuşan bir görgü tanığı ise yürüyüş yaptıkları sırada bu gizemli figürlerle karşılaştıklarını söylediler.

Görüntülerin Brezilya’nın Ilha do Mel adasından çekildiği belirtildi.

Görgü tanığı konuyla ilgili verdiği bilgide, varlıkların çok hızlı hareket ettiğini ve onlara yetişebilmenin mümkün olmadığını söyledi.