Güney Afrika'da bulunan MeerKAT radyo teleskobu, bilim dünyasını heyecanlandıran bir keşfe imza attı.

Gökbilimciler, yıldızlararası kökenli kuyruklu yıldız 3I/ATLAS'tan gelen ilk radyo emisyonlarını başarılı bir şekilde tespit etti. Bu kritik gözlem, kuyruklu yıldızın Güneş'e en yakın konumda (günberi) bulunduğu 29 Ekim'e denk geldi.

ANOMALİYE İŞARET EDEN DEV MADDE PÜSKÜRMESİ

Teleskopların saptadığı OH emilimi, yani hidroksil radikalleri, 3I/ATLAS'ın beklenenden çok daha yüksek hızda ve miktarda gaz ve toz salımı yaptığını kanıtladı. 9 Kasım'da elde edilen optik görüntüler, cismin Güneş'e doğru yaklaşık 600 bin mil ve Güneş'ten uzağa doğru ise 1 milyon 800 bin mil uzunluğunda devasa madde püskürttüğünü ortaya koydu.

Bilim insanları bu ölçümlerin, şu anda Dünya'dan 203 milyon mil uzaklıkta bulunan cisim için şimdiye kadarki en net faaliyet göstergesi olduğunu ifade etti. Gözlemler, kuyruklu yıldızın yüzeyinden kopan maddenin, normal bir kuyruklu yıldızdan beklenen akış hızının bin katı kadar yüksek bir hızla aktığını gösterdi.

UZMANLARDAN ÇARPICI YORUMLAR

Bu anormal durum, 3I/ATLAS'ın doğasına ilişkin temel soruları gündeme getirdi. Harvard Üniversitesi'nden ünlü astrofizikçi Prof. Avi Loeb, daha önceki açıklamalarında bu tür sıra dışı davranışların doğal süreçlerle açıklanmasının zor olduğunu, hatta cismin dünya dışı bir teknoloji olma ihtimalini dahi gündeme getirdiğini hatırlattı.

Ancak yeni radyo sinyali verileriyle birlikte Loeb, bu konudaki görüşünü temkinli bir şekilde güncelledi. Loeb, son açıklamasında bu denli büyük ve hızlı kütle kaybının doğal bir kuyruklu yıldız teorisi için zorluk yarattığını, ancak elde edilen radyo sinyallerinin kuyruklu yıldız olma olasılığının güçlü olduğunu ifade etti.

Kanarya Adaları Teide Gözlemevi'nden astrofizikçi Miquel Serra-Ricart ise, cismin Güneş'e bakan yüzeyinde gözlemlenen madde jetlerinin "tamamen doğal buharlaşma süreçlerinin" bir sonucu olduğunu ifade etti. Yine de bilim dünyası, alışılmışın dışındaki aşırı negatif polarizasyon ve yüksek karbondioksit oranı gibi kimyasal özelliklerinin 3I/ATLAS'ı benzersiz bir yıldızlararası ziyaretçi kıldığında hemfikir oldu.