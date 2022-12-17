Uzaylıların bizimle neden iletişime geçmediği belli oldu

Bilim dünyasının en tartışmalı konusu dünya dışı varlıklar konusu sıcaklığını korurken, yapılan bir araştırmaya göre uzaylıların neden dünyalılar ile iletişime geçmediği üzerine bir teori paylaşıldı.

Kudüs İbrani Üniversitesi'nde astrofizikçi Amri Wandel tarafından yazılan araştırmaya göre, uzaylılar henüz Dünya ile temas kurmadı. Çünkü burada zeka belirtisi yok.

Daily Mail'de yer alan habere göre, dünyadan gönderilen radyo dalgaları, yaklaşık 400 milyar yıldızdan yalnızca 15 bin tanesine ulaşabildi. Yani, dünyadan gönderilen sinyaller sadece 50 ışık yılı uzaklığa ulaşabildi.

Yapılan araştırmaya göre, 50 ışık yılı mesafeden henüz cevap gelmemiş olması, yalnız olduğumuz anlamına değil uzaylıların teknolojisine erişemediğimiz anlamına da geliyor olabilir.

Wandel'in teorisinde, "samanyolu galaksisi içerisinde 50 ışık yılı içerisinde iletişim kurabilecek zeka belirtisi olmadığını" ifade etti.

İlk radyo sinyallerinin kasıtlı olarak evrene gönderilmemiş olması da cevapsız kalmamızda etken.

Yeryüzünden uzaya gönderilen ilk kasıtlı yüksek güçlü yayın, 1974 yılında gerçekleşti.