17 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Bilim
  • >
  • Uzaylıların bizimle neden iletişime geçmediği belli oldu

Uzaylıların bizimle neden iletişime geçmediği belli oldu

Yapılan bir araştırmaya göre, uzaylıların neden dünyalılar ile iletişime geçmediği belli oldu. Araştırmaya göre, "50 ışık yılı içerisinde iletişim kurabilecek bir zeka belirtisi olmadığı" ifade edildi.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 15:32
Takip Et

Uzaylıların neden dünyalılarla iletişim kurmadığı açıklandı

Uzaylıların bizimle neden iletişime geçmediği belli oldu
+
Aa
-

Bilim dünyasının en tartışmalı konusu dünya dışı varlıklar konusu sıcaklığını korurken, yapılan bir araştırmaya göre uzaylıların neden dünyalılar ile iletişime geçmediği üzerine bir teori paylaşıldı.

Kudüs İbrani Üniversitesi'nde astrofizikçi Amri Wandel tarafından yazılan araştırmaya göre, uzaylılar henüz Dünya ile temas kurmadı. Çünkü burada zeka belirtisi yok.

Daily Mail'de yer alan habere göre, dünyadan gönderilen radyo dalgaları, yaklaşık 400 milyar yıldızdan yalnızca 15 bin tanesine ulaşabildi. Yani, dünyadan gönderilen sinyaller sadece 50 ışık yılı uzaklığa ulaşabildi.

Yapılan araştırmaya göre, 50 ışık yılı mesafeden henüz cevap gelmemiş olması, yalnız olduğumuz anlamına değil uzaylıların teknolojisine erişemediğimiz anlamına da geliyor olabilir.

Wandel'in teorisinde, "samanyolu galaksisi içerisinde 50 ışık yılı içerisinde iletişim kurabilecek zeka belirtisi olmadığını" ifade etti.

İlk radyo sinyallerinin kasıtlı olarak evrene gönderilmemiş olması da cevapsız kalmamızda etken.

Yeryüzünden uzaya gönderilen ilk kasıtlı yüksek güçlü yayın, 1974 yılında gerçekleşti.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

vatandaş
17.12.2022 15:39
az faz aklı olan dünyadan insandan uzak durur zaten :)))  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
1
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
2
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
3
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
4
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
5
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
6
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿Faik Öztrak'tan İmamoğlu soruna flaş yanıt. CHP’den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
7
﻿Faik Öztrak'tan İmamoğlu soruna flaş yanıt. CHP’den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
﻿Faik Öztrak'tan İmamoğlu soruna flaş yanıt. CHP’den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
﻿Ankara'yı sis bastı kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
﻿Ankara'yı sis bastı kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
﻿Ankara'yı sis bastı kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
﻿Fare gibi girdiği marketi soydu
﻿Fare gibi girdiği marketi soydu
﻿Fare gibi girdiği marketi soydu
﻿Emeklilik vaadiyle milyonluk vurgun
﻿Emeklilik vaadiyle milyonluk vurgun
﻿Emeklilik vaadiyle milyonluk vurgun
﻿Hande Balcan’ın yeni kitabı ‘Gençliğimiz Var’ okuyucuları ile buluştu
﻿Hande Balcan’ın yeni kitabı ‘Gençliğimiz Var’ okuyucuları ile buluştu
﻿Hande Balcan’ın yeni kitabı ‘Gençliğimiz Var’ okuyucuları ile buluştu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.