Uzaylılarla tanıştığını söylemişti! Yusuf Güney'in 2025 kehaneti korkuttu

2008'de Rafet El Roman ile 'Aşk-ı Virane' şarkısıyla tanınan ve büyük beğeni toplayan Yusuf Güney, son yıllarda müzikten ziyade sıra dışı açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

2025 KEHANETLERİNİ TEK TEK AÇIKLADI

Astral seyahat ve spiritüel konulara dair yaptığı konuşmalarla gündem yaratan şarkıcı, bu kez de 2025 yılı için öngörülerini sıraladı.

"İYİ ŞEYLER GÖRMÜYORUM"

Magazin Burada'ya konuşan Yusuf Güney, 2025 yılı hakkında şunları söyledi:

"Hiç iyi şeyler görmüyorum. İstila başladı bile. Amerika ve diğer yerler yıkılıyor. Uzaylılar ve araçları daha da etkili olacak. 2025'te dünya dışı varlıklar ve doğal afetlerle daha çok uğraşacağız."

"ESKİDEN ZEKİYDİM, ŞİMDİ AKILLIYIM"

Farklı evrenlerdeki deneyimlerini ve uzaylılarla olan karşılaşmalarını anlatan Güney, "Tüm deneyimlerimi açıkça anlatmak isterdim ama insanlık buna hazır değil. Bu beni başka tehlikelere sürükleyebilir. Dengeyi korumayı öğrendim. Eskiden çok zekiydim, şimdi çok akıllıyım" ifadelerini kullandı.