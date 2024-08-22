Üzerinden araç geçen yaşlı kadın feci şekilde can verdi

Kaynak: İHA
Üzerinden araç geçen yaşlı kadın feci şekilde can verdi

Malatya'da yolun karşına geçmeye çalışan kadına önce otomobil çarptı daha sonrada yaşlı kadın başka bir aracın altında kalarak can verdi.

Üzerinden araç geçen yaşlı kadın feci şekilde can verdi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı. Kanlar içerisinde yola savrulan ve başka bir aracın üzerinden geçtiği yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan sürücü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İnce Bilgili'ye (63) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kanlar içerisinde karşı şeride savrulan yaşlı kadının üzerinden Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden başka bir otomobil geçti.

Karayolu üzerinde yerde yatan kadını fark eden sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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