Üzerinden kimlik çıkmadı kolundaki dövmeden tespit edildi

Olay, 23 Haziran'da Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 798'inci Sokak'ta meydana geldi. M.D, 6 yıl dini nikahla yaşadığı 1 çocuk annesi Hilal Kar'ı, ayrıldıktan 1 yıl sonra sokakta yürürken arkasından yaklaşıp tabancayla vurdu. Kar, başına isabet eden kurşunla yere yığılırken, şüpheli D olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Hilal Kar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hilal Kar, Bağlar ilçesinde Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KİMLİK ÇIKMADI, KOLUNDAKİ DÖVMEDEN TESPİT EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası yakalanmamak için sürekli yer değiştiren şüpheli M.D'nin Sur ilçesi kırsalında olduğunu tespit etti. Şüphelinin olaydan sonra kılık değiştirdiği, sürekli şapka taktığı ve günlük hayatında bisiklet kullanarak dikkat çekmemeye çalıştığı belirlendi. Kaldığı barakayı saptayan ekipler, düzenledikleri operasyonla M.D'yi yakalayarak gözaltına aldı. Üzerinden kimlik çıkmayan D'nin kolundaki dövmelerden o olduğu anlaşıldı.

M.D'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, olaydan sonra kaçışı, bisiklet kullanırken ve yakalanma anları da kameraya yansıdı. Demirhan'ın olayı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirdiği öğrenildi.