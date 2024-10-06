Üzerinden kimlik çıkmadı kolundaki dövmeden tespit edildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Üzerinden kimlik çıkmadı kolundaki dövmeden tespit edildi

Diyarbakır, dini nikahla yaşadığı Hilal Kar'ı (33), ayrıldıktan bir yıl sonra tabancayla başından vurup öldüren M.D, saklandığı barakada polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Olay, 23 Haziran'da Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 798'inci Sokak'ta meydana geldi. M.D, 6 yıl dini nikahla yaşadığı 1 çocuk annesi Hilal Kar'ı, ayrıldıktan 1 yıl sonra sokakta yürürken arkasından yaklaşıp tabancayla vurdu. Kar, başına isabet eden kurşunla yere yığılırken, şüpheli D olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Hilal Kar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hilal Kar, Bağlar ilçesinde Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Üzerinden kimlik çıkmadı kolundaki dövmeden tespit edildi

KİMLİK ÇIKMADI, KOLUNDAKİ DÖVMEDEN TESPİT EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası yakalanmamak için sürekli yer değiştiren şüpheli M.D'nin Sur ilçesi kırsalında olduğunu tespit etti. Şüphelinin olaydan sonra kılık değiştirdiği, sürekli şapka taktığı ve günlük hayatında bisiklet kullanarak dikkat çekmemeye çalıştığı belirlendi. Kaldığı barakayı saptayan ekipler, düzenledikleri operasyonla M.D'yi yakalayarak gözaltına aldı. Üzerinden kimlik çıkmayan D'nin kolundaki dövmelerden o olduğu anlaşıldı.

Üzerinden kimlik çıkmadı kolundaki dövmeden tespit edildi

M.D'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, olaydan sonra kaçışı, bisiklet kullanırken ve yakalanma anları da kameraya yansıdı. Demirhan'ın olayı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirdiği öğrenildi.

Üzerinden kimlik çıkmadı kolundaki dövmeden tespit edildi

Üzerinden kimlik çıkmadı kolundaki dövmeden tespit edildi

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