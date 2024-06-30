Üzerine cam düşen adam yaralandı

Kaynak: İHA
Üzerine cam düşen adam yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde inşası devam eden binaya cam getiren Volkan K. araçtan camları indirmeye çalıştıkları sırada camların üzerine devrilmesiyle yaralandı.

Olay Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi 17. Sokak'ta bulunan inşası devam eden bir binanın önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; bina balkonlarına takılmak üzere aracı ile cam getiren Volkan K., camları indirmeye başladıkları esnada üzerine camların devrilmesi sonucu yaralandı.

Olayı gören binada çalışan işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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