Üzerine fındık çuvalı düşen adam yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
Üzerine fındık çuvalı düşen adam yaşamını yitirdi

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde traktörün römorkundan üzerine fındık çuvalı düşünce traktörden düşen 51 yaşındaki Vedat Usta hayatını kaybetti.

Kaza, Kocaali ilçesi Kestenepınarı Mahallesi’nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre 51 yaşındaki Vedat Usta’nın üzerine fındık tarlasında kullandığı traktörün römorkundan fındık çuvalı düştü. Dengesini yitirerek düşen Usta, yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Vedat Usta’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Vedat Usta, Kestanepınarı Mahallesi Merkez Camii’nde öğle namazına takiben kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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