Ata Demirer rengini belli etti. Dünya Kupası'nda tuttuğu takım ortaya çıktı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve özellikle yaz mevsiminde teknede çekilmiş bol miktarda fotoğraf ve videosunu takipçileriyle paylaşan oyuncu Ata Demirer, bu defa günün anlam ve önemine uygun bir paylaşımda bulundu.

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası maçlarını takip eden Ata Demirer, Arjantin ve Hollanda arasında oynanacak maç öncesinde üzerinde Arjantin formasıyla görüldüğü bir özçekimini paylaştı.

Böylelikle kupayı kazanmasını arzuladığı takımı da açıklamış olan Demirer, Arjantin'e duyduğu hayranlıkla ilgili olarak şunları yazdı:

"Maradona hep senden ötürü, Arjanti tabi tango, merlot da var"