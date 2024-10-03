Uzman çavuş canına kıydı. Şehit arkadaşlarının acısına dayanamadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Uzman çavuş canına kıydı. Şehit arkadaşlarının acısına dayanamadı

Yakın arkadaşlarını çatışmalarda kaybeden ve bu nedenle psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Uzman Çavuş Timur Turhan, kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştı. Turhan, kiraladığı araçla Erzurum-Tortum karayoluna çıktı ve beylik tabancasıyla intihar etti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Kuzey Irak’ta birçok operasyona katılan ve başarılı görevlerde bulunan Uzman Çavuş Timur Turhan, bir süre önce girdiği çatışmalarda arkadaşlarını kaybetti.

GÖREVİNDEN AYRILDI

Bu kayıpların ardından psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan Turhan, beş ay önce kendi isteğiyle görevinden ayrıldı.

BEYLİK TABANCASIYLA HAYATINA SON VERDİ

Erzurum-Tortum karayolu üzerinde, Yakutiye ilçesine bağlı Söğütyanı Köyü yakınlarında kiraladığı araçta bulunan Turhan, beylik tabancasıyla intihar etti. Olay yerinde kanlar içinde bulunan Turhan’ın ölümüyle ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.

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