Uzman çavuş canına kıydı. Şehit arkadaşlarının acısına dayanamadı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Kuzey Irak’ta birçok operasyona katılan ve başarılı görevlerde bulunan Uzman Çavuş Timur Turhan, bir süre önce girdiği çatışmalarda arkadaşlarını kaybetti.

GÖREVİNDEN AYRILDI

Bu kayıpların ardından psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan Turhan, beş ay önce kendi isteğiyle görevinden ayrıldı.

BEYLİK TABANCASIYLA HAYATINA SON VERDİ

Erzurum-Tortum karayolu üzerinde, Yakutiye ilçesine bağlı Söğütyanı Köyü yakınlarında kiraladığı araçta bulunan Turhan, beylik tabancasıyla intihar etti. Olay yerinde kanlar içinde bulunan Turhan’ın ölümüyle ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.