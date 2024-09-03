Uzman çavuş kalpten vefat etti

Bayburtlu Piyade Uzman Çavuş Enes Timur, görev yaptığı Edirne'de geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemlik köyü nüfusuna kayıtlı olan Timur, sabah saatlerinde evinde dinlenirken aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Timur, acil olarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merhum Enes Timur'un cenazesi, 4 Eylül Çarşamba günü Çiğdemlik köyünde öğle namazını takiben köy camisinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Ailesi ve sevenleri, genç yaşta kaybettikleri Timur'un vefatıyla büyük üzüntü yaşarken, köyde düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.