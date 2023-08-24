Uzman Çavuş kendisine saldıran 2 kişiyi silahla vurdu

Tekirdağ Çorlu’da izinliyken kız arkadaşıyla sohbet eden uzman çavuş, aniden yanına yaklaşan kız arkadaşının yakınları tarafından tekme ve yumruklu saldırıya uğraması üzerine ateş açtı. Olayda yaralanan amca ile yeğeni hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İHA
Uzman Çavuş kendisine saldıran 2 kişiyi silahla vurdu


Olay, Esentepe Mahallesi Çorlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bahçesinde yaşandı. İddiaya göre, izinli olduğu saatte kız arkadaşıyla sohbet eden uzman çavuş, aniden yanına yaklaşan kız arkadaşının yakınları Ü.S. ile yeğeni Ş.S.’nin tekme ve yumruklu saldırısına uğradı.
Darp edilen uzman çavuş, şahısların darp girişimine devam etmesi üzerine beylik tabancasına davranarak ateş açtı.
Amca Ü.S. ve yeğeni Ş.S. bacaklarından yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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