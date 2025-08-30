Uzman isim altının düşüşe geçeceği tarihi açıkladı. Sene sonu tahmini düşündürdü

Düzenleme: Kaynak: Mynet
Gram altın 4.560 TL ile tarihi zirvesini gördü. Ekonomist Muhammet Bayram, düşüş beklese de sene sonu için 4.750 TL tahmini yaptı. Altın yatırımcıları fırsat kolluyor.

Gram altın, hızlı yükselişiyle yatırımcıların yüzünü güldürüyor. Dün gece 4.569 TL’ye ulaşarak rekor kıran gram altın, 4.560 TL seviyesinde işlem görüyor. Ons altın ise ABD Federal Temyiz Mahkemesi’nin, Donald Trump’ın küresel gümrük vergilerini yasa dışı bulan kararının ardından yüzde 1,20 değer kazanarak 3.448 dolar bandında seyrediyor. Bu karar, altın piyasasında hareketliliğe neden oldu.

1464378469237.jpg

Ekonomist Muhammet Bayram, CNNTÜRK’e yaptığı açıklamada, merkez bankalarının altın alımlarını hızlandırdığını vurguladı. “Jeopolitik riskler arttığında altın her zaman güvenli liman olur,” diyen Bayram, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin altına destek verdiğini belirtti. Fed üyesi bir yetkilinin 25 baz puanlık faiz indirimini desteklemesi de bu beklentiyi güçlendirdi.

b3e1d5fa-3d41-4b59-af8e-babce62db076.jpg

Bayram, Trump’ın politikalarının yarattığı belirsizliklerin ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların altın fiyatlarını etkilediğini ifade etti.Bayram, yatırımcılara altın alımı için stratejik bir yaklaşım önerdi: “Altın, her düzeltme hareketinde, yani fiyatların düştüğü anlarda alınmalı. Şu an tarihi zirvede olan altın, satış baskısıyla aşağı yönlü hareket edebilir. Ancak bu düşüşler, maliyet dengeleme ve kâr maksimizasyonu için fırsat sunar.”

t25-altin-dusecek-mi-yukselec-367.webp

Ekonomist, gram altının sene sonunda 4.750 TL seviyesine ulaşacağını öngörüyor ve altının en az enflasyon kadar getiri sağlayacağını belirtiyor. Altın piyasasındaki bu hareketlilik, küresel gelişmeler ve yerel ekonomik dinamiklerle şekilleniyor. Yatırımcılar, Bayram’ın önerdiği gibi düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmeye hazırlanıyor.

gold0508.jpg

