Uzman isim "Çağımızın vebası" diyerek uyardı: Süründürerek öldürüyor

Modern çağın en yaygın sağlık sorunlarından biri olan tip 2 diyabet, yalnızca bir hastalık değil, yanlış yaşam tarzının bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Kalp damar cerrahı Prof. Dr. Yusuf Kalko, bu tehlikeli tabloyu değiştirmenin mümkün olduğunu belirtti. Kendisi de bir dönem şeker hastalığıyla mücadele etmiş biri olarak, bu hastalıktan nasıl kurtulduğunu ve başkalarının da aynı yolu izleyerek sağlığına kavuşabileceğini anlattı.

Prof. Dr. Yusuf Kalko

Kalko, “Şeker hastalığından kastımız tip 2 diyabet ya da tip 2 şeker hastalığıdır. Şeker hastalığı iki tane. Birisi tip 1. O genelde çocukluk yaşlarda görülen ve insülin bağımlı olan. Konumuz o değil ama tip 2 diyabeti konuşacak olursak çağımızın vebası şu anda pandemi şeklinde ülkemizde bulunuyor. Dünyada da öyle ve Türkiye'de şu anda bilinen bilinmeyen gizli şeker, tam şeker 10-15 milyonun üzerinde insan var. Şeker hastalığının çok önemli komplikasyonları var. Ama bunu söylerken şeker hastalığı bir kader değil. Yanlış yaşam tarzı ve yanlış beslenmeden kaynaklı metabolik bir sorun. Bu sorunu çözmek çok kolay.” dedi.

Şeker hastalığının genetik olma olasılığını da değerlendiren Kalko, “Senin annende şeker var diye %100 sende de olacak diye bir şey yok. Evet potansiyel olabilir. Fakat bu riski en aza indirmek ya da yok etmek için güzel yaşayacaksın. Düzenli yaşayacaksın. Spor yapacaksın. Göbek bırakmayacaksın. Kötü beslenmeyeceksin. Yapacağın iş bundan ibaret.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yusuf Kalko şöyle konuştu:

İşin bir de insülin direnci boyutu var. İnsülin direnci nedir? Şekerim yok ama insülin direncim var. İnsülin direnci niye olur? Bakın bu bir hücre. Hücrenin etrafı yağlanıyor. Kapılar kapanıyor. İnsülin dediğimiz hormon şekeri hücrenin içine sokuyor enerji vermek adına. İnsülin şekeri hücreye taşıyan ana eleman. Kapı kapalı içeri girmiyor. Bir de bu hastalar şeker hastalığına çevrildiği zaman bir de biz insülin veriyoruz. Kanı insülin fokur fokur insülin kaynıyor. Şeker hastaları akşamları kimse görmeden gizli gizli mutfak dolapları tırtıklar. Çekmeceleri karıştırırlar. Abur cubur yerler. Sebebi aç hissetmeleridir.

İNSÜLİN DİRENCİ NELERE YOL AÇAR?

İnsülin direnci, şişmanlık yapıyor, şeker hastalığıyapıyor, kalp hastalığı yapıyor, karaciğerde yağlanma yapıyor. Karaciğer yağlanması şu anda en önemli siroz sebeplerinden birisi ayrıca kanser yapıyor. İnsülin direnci bunatıyor. Biraz kilom var, önemli bir şey değil dememek lazım. Bu noktada hedef, insülin direnci tespit edildiği gibi acilen tedbir almak zorundasınız. Yoksa arabanız freni patlamış bir tır gibi yokuş aşağı nereye gideceği belli değil. Eğer dikkat etmezseniz kanser olacaksınız, bunayacaksınız, siroz olacaksınız, kalp krizi geçireceksiniz, inme olacaksınız, şeker hastası olacaksınız. Şeker hastalığının en önemli komplikasyonları ise şöyle; kör olursun, inme geçirirsin, kalp krizi geçirirsin, diyaliz hastası olursun, ayağın kesilir. Şeker hastalığı kolay kolay ölmez. Sürünerek ölür.

Düzenli yürürsen, düzenli uyursan, düzenli beslenirsen, kendine dikkat edersen çoğu şey birbiriyle ilintili. Vücutta hiçbir hastalık tek başına olmaz arkadaşlar. Sen eğer bu düzeni bozarsan önce insülin direnciyle başlarsın. Sonunda kanserle sonuçlandırırsın bu olayı.

Bu arada şeker mutlaka alınması gereken elzem bir şey değil. Yediğimiz gıdaların pek çoğunda zaten glikozu bir şekilde alıyoruz. Meyveden, yediğin herhangi bir şeyden alınıyor zaten. Burada hedef dışarıdan bol tatlı karbonhidrattan uzak durmaktır.

ŞEKER HASTASI ARA ÖĞÜN YEMEMELİ

Şeker hastası az yiyecek, iki öğün yiyecek. Ara öğün yok şeker hastalığında. Bunu unutun. Ara öğün diye bir şey yok şeker hastalığında hasta ara öğün yememeli. Bu benim dediklerimi yaparsanız, yürüyüş, aralıklı oruç ve bazı besinlerden uzak durursanız şeker hastalarına şöyle bir iddiam olsun. İnsülinden kurtulursunuz. İnsülin direncinden kurtulursunuz. Kendi insülinizünüz size faydası olur. Aynı zamanda haplardan bile kurtulabilirsiniz. Kesinlikle kilo verirsiniz. Mutlu olursunuz.

PROF. DR. YUSUF KALKO ŞEKERİ NASIL YENDİ?

Ben, 110 kiloydum daha sonra hareketsiz yaşıyordum. İşte işin yoğunluğunu bahane ediyordum. Eve geliyordum. Çok yorgunum. Kıpırdayamıyordum. Yürü yani inanılmaz günlük 1000 adım ya atıyordum ya atmıyordum. Önce harekete geçtim. Her gün 8.000 adım. İki beslenmemi iki öğüne düştüm.

Aralıklı oruç. İşte dedelerimiz gibi besleneceğiz. Aynı Anadolu'da Ahmet amcamın beslendiği gibi iki öğün besleneceğiz. Ara öğünü bırakacağız. İki öğün, öğlen ya da kahvaltıyı kaldırın. Artı kilolusun kilo vermek istiyorsun. Yürüdün aralıklı oruç yaptın. Tahıldan uzak dur. Ekmekle aranı boz. Kilo verene kadar. Kilo verdikten sonra tam buğday ekmeği yiyebilirsin.