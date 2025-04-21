Uzman isim emekli maaşı zammı için oran verdi!

İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’nde yayımlanan yazısında, memur ve memur emeklilerine gerçekleştirilecek zammın, toplu sözleşmeyle belirlenen yüzde 5’lik artışa ek olarak, ocak-haziran dönemi enflasyon farkından oluştuğunu ifade etti.

Ocak ve şubat aylarını kapsayan ilk iki aylık enflasyon farkının yüzde 7,42 oranında olduğunu ifade eden Karakaş, mart ayıyla beraner bu oranın yüzde 10,07’ye yükseldiğini belirtti. Buna göre, mart sonu itibarıyla toplu sözleşme zammıyla beraber toplam yükseliş yüzde 9,02 olarak netleşti.

“EMEKLİLER ENFLASYONUN ALTINDA BİR GÜNCELLEMEYLE KARŞI KARŞIYA”

Yüzde 9,02’lik mevcut artışın, yaşanan enflasyon karşısında yaklaşık olarak 1,5 puanlık bir kayıp anlamına geldiğine dikkat çeken Karakaş, “Şu anda memur ve memur emeklileri, enflasyonun altında bir güncellemeyle karşı karşıya” dedi.

Nisan, mayıs ve haziran aylarına ait verilerin eklenmesiyle beraber 6 aylık farkın tamamlanacağını ve nihai oranın 3 Temmuz’da açıklanacak TÜİK verileriyle belirleneceğini ifade etti.

ZAM ORANI YÜZDE 13-14 ARALIĞINDA OLABİLİR

Temmuz zammına dair tahminlerini de paylaşan Karakaş, Merkez Bankası’nın 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 24 seviyesine yükselttiğini, fakat bu hedefin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

Karakaş’a göre, üretici fiyatlarındaki artış ve diğer ekonomik göstergeler dikkate alındığında, yıllık enflasyonun yüzde 30’un altına inmesi pek olası değil. Bu kapsamda, Temmuz ayında yapılacak maaş güncellemesinin yüzde 13-14 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.