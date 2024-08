Uzman isim tarih vererek altının göreceği zirveyi açıkladı

Ekonomist Filiz Eryılmaz, son dönemde yükselme eğiliminde bulunan altın piyasasıyla ilgili açıklamalarda bulunarak altın fiyatlarının dolar ve ons tarafından destek alarak ay başından beri yüzde 5,9 seviyesinde yükseldiğin ifade ederek, yüzde 3'ünün onstan yüzde 3'ünün dolar/TL'den geldiğini vurguladı.

FED’in Eylül ayında faiz indirme ihtimalinin yüzde 70 seviyelerine çıkmasıyla birlikte altın fiyatlarındaki yükseliş yatırımcıların dikkatini toplarken, hafta içi kısa bir süreliğine düşüş eğiliminde bulunan altın, çekirdek enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesiyle beraber yukarı yönlü hareketini sürdüreceği tahmin ediliyor. 17- 18 Eylül tarihlerinde yapılacak olan FED toplantısında indirim kararı çıkması uzmanlar tarafından öngörülürken, ABD enflasyon ve çekirdek enflasyon verileri altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyeceğini gösteriyor. Bu durum ekonomi gündemin kalbi olarak düşünülse de altın fiyatlarının, yılın son çeyreğinde faiz kararlarından sonra yeni bir rekora koşma ihtimali büyük gündem konusu olmayı sürdürüyor.

Yatırımcıların gündeminde olan altın piyasasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Filiz Eryılmaz, altında daha güçlü yükselişlerin gelmesi için daha güçlü bir katalizöre ihtiyaç olduğunu vurguladı.

50 baz puan indirim beklediğini ifade eden Eryılmaz, bu ihtimale göre bakıldığında altında çok çok daha güçlü yükselişlerin gündeme geleceğini ifade etti. faiz indirimleri başladığında beklentiden alınıp gerçekleşmelerden satılacağını ifade eden Eryılmaz, geriye altında bir baskı olsa da yılın son çeyreğinde biz ons altında ve buna bağlı gram altında bir yükseliş beklediklerini, yani benim ons altın tarafında hedefinin 2.652 2.700 dolar civarı olduğunu söyledi.

Eryılmaz, yurt içi piyasalara yönelik beklentilerini de ifade ederek, ‘‘dolar TL hedefinin 37/38 arası bir yerde maksimum 38 olduğunu, onun üstüne çıkan dolar/TL beklemediğini söyledi. Eryılmaz, “3 bin 100 TL- 3 bin 200 TL arasında bir gram altını yıl sonunda tarihi zirve olarak görme ihtimalimiz mümkün” ifadelerini kullandı.

