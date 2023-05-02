Uzmanı açıkladı. Astım ilaçları hekime danışmadan bırakılmamalı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aziz Uluışık, astımın bir enfeksiyon hastalığı olmadığından bir kişiden diğerine bulaşmadığını söyleyerek uyarılarda bulundu.

Uzmanı açıkladı. Astım ilaçları hekime danışmadan bırakılmamalı

Göğüs Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Aziz Uluışık, 2 Mayıs Dünya Astım Günü nedeniyle astım hakkında yanlış bilinenler konusunda bilgilendirmede bulundu.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aziz Uluışık, “Astım tedavisinde kullanılan sprey ya da kuru toz şeklindeki ilaçlar bağımlılık yapmaz. Yaygın inanışının tersine bunlar, tüm ilaç uygulama şekilleri arasında en zararsız olanlardır. Hasta şikâyetleri düzelse de, ilaçları azaltma ya da bırakma kararını hasta asla kendi kendine vermemelidir” sözlerini kullandı.

Astımın, genetik faktörlerin altta yattığı, çevresel faktörlerle tetiklenebilen bir hastalık olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Uluışık, “Astım enfeksiyon hastalığı olmadığından, bir kişiden diğerine bulaşması söz konusu değildir. Sprey ya da kuru toz şeklindeki ilaçların bağımlılık yapması gibi bir durum yoktur. Yaygın inanışının tersine bunlar, tüm ilaç uygulama şekilleri arasında en zararsız olanlardır. Sprey ya da kuru toz uygulayıcıları kullanıldığında, sistemik uygulamaya göre çok daha küçük miktarda ilaç verilmektedir. Bunun sebebi; ilacın hedef bölgeye vücutta dolaşmadan, doğrudan ulaşmasıdır. Bu yolla ilaç verilmesi bağımlılık yapmaz” diye konuştu.

“SPREY ŞEKLİNDEKİ KORTİZONUN NEREDEYSE HİÇ YAN ETKİSİ YOK”

Her ilacın olduğu gibi kortizon içeren ilaçların da yan etkisinin olabileceğine değinen Uzm. Dr. Şu bilgileri paylaştı:

“Önemli olan, ilacın beklenen yararının potansiyel zararından büyük olmasıdır. Astımlı hastalara kortizon ancak kriz ya da alevlenme gibi ağır durumlarda, ağızdan ya da enjeksiyon yoluyla verilir. Sprey şeklindeki kortizonun neredeyse hiç yan etkisi yoktur. Kimi hastalarda sprey şeklindeki kortizon kullanımına bağlı görülen ses kısıklığı ya da öksürük, spreyi kullandıktan sonra ağzın çalkalanmasıyla önlenebilir.”

“İLACIN BIRAKILMASINA DOKTOR KARAR VERMELİ”

Hastanın kendini iyi hissetmeye başladığı anda doktorunun fikrini almadan ilacı bırakmaması gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Uluışık, “Şikâyetler düzelse de, ilaçları azaltma ya da bırakma kararını hasta asla kendi kendine vermemelidir. Eksik tedavinin astımın ilerlemesine neden olabileceği unutulmamalıdır. Bu konuda doktora güvenilmeli ve ilaçların ne kadar süre ile kullanılacağı uzmanların kararına bırakılmalıdır” ifadelerini kullandı.

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