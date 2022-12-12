Uzmanı açıkladı. Görme bozukluğunun sebebi belli oldu

İHA’nın haberine göre; Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sadullah Keleş, “Sarı nokta hastalığı farklı kişilerde değişik belirtilerle ortaya çıkabilmektedir. Her iki göz birden etkilenirse okurken veya çalışırken zorluk hissedilmeye başlanır. Bu durumda; baktığınız noktanın ortasında koyu karanlık bir bölge olur, baktığınız noktadaki düz çizgilerde bükülmeler görülür, renkler daha soluk görünür” ifadelerini kullandı.

Retinanın en net gören bölgesinin sarı nokta alanı olarak adlandırıldığını belirten Doç. Dr. Keleş, bu bölgede soruna neden olan pek çok hastalık bulunduğunu kaydetti. Bu hastalıklardan en dikkat çekici olanının yaşa bağlı gerçekleşen sarı nokta hastalığı olduğunu belirten Doç. Dr. Keleş, genetiğin sarı nokta hastalığında önemli rolü olduğunu, 55 yaş sonrası kişilerde sigara içmenin ve yetersiz beslenmenin sarı nokta hastalığında önemli risk faktörü olduğunu anlattı.

ŞAŞILIK SONRADAN DA OLUŞABİLİR

Doç. Dr. Keleş, halk arasında şaşılık olarak bilinen gözlerde kayma hakkında da bilgi verdi. Şaşılığın, gözlerden birinin bakılan objeye odaklanamama durumu olduğunu belirten Dr. Keleş, şaşılığın doğuştan ortaya çıkabileceği gibi sonradan da olabileceğini belirtti.

Şaşılığın göz tembelliği, derinlik hissi kaybı ve kozmetik problemlere neden olduğuna işaret eden Dr. Keleş, şaşılık tedavisi hakkında bilgi verdi. Tedavide görmenin korunması ve gözlerin tekrar paralel konuma getirilmesinin amaçlandığını belirten Keleş, "Tedavide birçok yöntem olsa da; gözlük, cerrahi veya ikisinin kombinasyonu temel yaklaşımlardır" bilgisini paylaştı. Şaşılık tedavisinin mutlaka uzman bir hekim tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Keleş, doğuştan gelen şaşılık vakalarında tedavinin 7 yaşından önce tamamlanmasını önerdi. Dr. Keleş, herhangi bir yakınması olsun veya olmasın her çocuğun ilkokul çağından önce en az bir kez uzman bir hekim tarafından muayene edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

"DETAYLI BİR RETİNA MUAYENESİ SARI NOKTA HASTALIĞININ TANISINDA BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Doç. Dr. Keleş sarı nokta hastalığının belirtilerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Sarı nokta hastalığı farklı kişilerde değişik belirtilerle ortaya çıkabilmektedir. Her iki göz birden etkilenirse okurken veya çalışırken zorluk hissedilmeye başlanır. Bu durumda; baktığınız noktanın ortasında koyu karanlık bir bölge olur, baktığınız noktadaki düz çizgilerde bükülmeler görülür, renkler daha soluk görünür."

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sadullah Keleş, sarı nokta hastalığına erken dönemlerde tanı koymanın kolay olmadığını söyledi. Erken tanının hastalığın tedavisinde büyük önem taşıdığını vurgulayan Keleş, "Göz muayenesinde görme keskinliğinin değerlendirildiği rutin muayenenin yanı sıra, detaylı bir retina muayenesi sarı nokta hastalığının tanısında büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Sarı nokta bölgesini ilgilendiren farklı hastalıkların da bulunduğunu belirten Doç. Dr. Keleş, "Sarı nokta zarı, sarı nokta çekintisi, sarı nokta deliği gibi tedavileri cerrahi olan başka hastalıklar da bulunmaktadır. Sarı nokta bölgesini ilgilendiren genetik geçişli hastalıklar da vardır. Diyabet ve bazı ilaçlar da sarı nokta bölgesini etkileyerek görme problemlerine sebep olabilmektedir" diye konuştu.