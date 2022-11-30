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Uzmanı sağlığımız açısından ıhlamurun daha nasıl kaliteli hale getirileceğini açıkladı

Ihlamurun yapısını ve demleme yöntemini anlatan belgeli aktar Metin Ağılönü, “Ihlamuru fazla bekletmeden bir kere kaynatacaksın” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 10:37
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Uzmanı açıkladı. Ihlamurun kalitesi yaprağına ve çiçeğine bağlı

Uzmanı sağlığımız açısından ıhlamurun daha nasıl kaliteli hale getirileceğini açıkladı
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İHA’nın haberine göre; Eskişehir’de aktar dükkânı işleterek geçimini idame ettiren belgeli şifacı Metin Ağılönü, iyi bir ıhlamurun özelliklerinden ve nasıl yapılması gerektiğinden bahsetti.

Bitkisel ilaçlara olan merakından dolayı 10 yıl önce eğitimler alarak bitkisel ilaçlar satmaya başladığını ifade eden 50 yaşındaki Ağılönü ayrıca ıhlamurun kalitesinin, içerisindeki çiçek ve yaprak oranına göre değiştiğini iletti. Ihlamurun kilosunun şu an 400 ile 600 TL arasında olduğunu söyleyen esnaf Ağılönü ayrıca fiyatların yaz aylarında daha pahalı olduğunu anlattı. Genellikle gölgede kurutulan ıhlamurların tercih edildiğini de sözlerine ekleyen Ağılönü, “Ihlamur bir kere kaynatılır, ikincisinde tüm faydasını yitirir” dedi.

“BİR TUTAM IHLAMUR YAKLAŞIK 15 DAKİKA DEMLENMELİDİR”

Ihlamurların kimisinin gölgede kimisinin ise güneşte kurutulduğunu dile getiren Ağılönü, “Gölgede kurutulan ıhlamurlar daha lezzetli oluyor ve daha çok tercih ediliyor. Cadde ve sokaklarda bulunanlar ise egzoz gazına maruz kalabildikleri için içerisindeki vitaminler yok oluyor. Ondan dolayı içenler de bir faydasını göremiyor. Ayrıca ıhlamurun rengine göre bir seçim yapmak doğru değildir. Çünkü barındırdığı renk, çiçeğinin cinsine göre değişiklik gösterebiliyor. Yani bazısı sarıyken bazısı ise kan kırmızısı olabiliyor. Kafelerde servis edilen ıhlamurlar sapsarıdır. O bekletilmiştir ve sadece su içersin. Ihlamuru fazla bekletmeyeceksin ve demleme usulü ile yapacaksın. Bir tutam ıhlamur yaklaşık 15 dakikada demlenmelidir” şeklinde konuştu.

“BİTKİ ÇAYLARI İLE BAĞIŞIKLIĞIMIZI GÜÇLÜ TUTMAK ZORUNDAYIZ”

İnsanların hastalandıktan sonra genellikle aktarların yolunu tuttuğunu ileten Ağılönü, “Hastalanmadan önce bitki çayları ile bağışıklığımızı güçlü tutmalıyız. Ihlamur hastayken içilse bile o hastalık, 3-4 gün boyunca devam edecektir. Açıkçası her gün siyah çay tüketileceğine bunun yerine ıhlamur ya da diğer bitki çayları içilebilir. Aktarlarda işler, kışın daha bereketlidir. Malum bu mevsimler vücut direnci düşüyor ve şifayı bitkilerde arıyorlar” diyerek sözlerini tamamladı.

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