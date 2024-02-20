Uzmanı açıkladı: İnsanları aç kalmadan zayıflatmak zor değil

İstanbul Bahçelievler’deki merkezinde danışanlarına hizmet veren Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni Fatma Özdemir, “Zayıf ve sağlıklı nesillerin huzurlu bir yaşam sürmesi için mücadele vermekteyim. İşimi çok seviyorum. Her danışanımı kendim gibi görerek bilgilerimi aktarıp, diyet programını ona göre uyguluyorum. Danışanlarımın sağlıklı beslenme düzeniyle kilo vererek yüzlerinin güldüğünü görünce bende mutlu oluyorum” diye konuştu.

Diyet programlarında sağlıklı zayıflamanın öncelikli kriter olmasını vurgulayan Özdemir şunları söyledi:

“Önemli olan zayıflamaktan ziyade sağlıklı zayıflamaktır. Ondan dolayı bana müracaat edenlere daha sağlıklı bir şekilde aç kalmadan zayıflatmayı hedefliyorum. Danışanlarımın fazla kilosundan kurtulmaları için özverili bir program uyguluyorum. Şartlara göre online, şartlara göre yüz yüze takip gerçekleştirmekteyim. Birçok danışanımı almış olduğum Fonksiyonel Tıp eğitiminin bilimsel yöntemleriyle aç bırakmadan kolay ve rahat şekilde hedeflerine ulaştırıyorum”

Diyetisyen Fatma Özdemir; Hastalıkta Beslenme, Sporcu Beslenmesi, Hamile Beslenmesi, Çocuk Beslenmesi, Psikodiyet, Diyabette Beslenme, Kadın Hastalıklarında Beslenme, Kanserde Beslenme Eğitimi, Mindfuleating Beslenme alanlarında da danışmanlık hizmetleri veriyor.