Uzmanı açıkladı. Meme kanserinden koruyan 8 besin ortaya çıktı

Editör: Murat Öztürk

Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, neredeyse her 8 kadından 1’inin yakalandığı meme kanserinden korunmak için vücuttaki yağ oranını kontrol altında tutmak ve kansere karşı koruyucu etkisi bilinen besinleri tüketmenin önemli olduğunu söyledi.

Özbay, bunun için öncelikle beslenme alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyerek, meme kanserine karşı koruyucu etki gösteren 8 besini şu şekilde anlattı:

Kurubaklagiller

Özellikle menopoz sonrası dönemde meme kanserinden korunmak için normal vücudun normal ağırlığında olması önemli bir faktör. Mercimek, barbunya, kuru fasulye ve nohut gibi kurubaklagiller ise posaları sayesinde kan şekerini dengelemede önemli bir yere sahip olduklarından tokluk süresini uzatarak kilo kontrolünü sağlamada yardımcı oluyorlar.

Sarımsak

Araştırmalar bize sarımsağın da bağışıklığı güçlendirici ve kanserden koruyucu etkisi olduğunu gösteriyor. Bu olumlu etki ise sarımsakta bulunan “allisin” isimli bileşende gizli. Sarımsağın bu özelliğinden yüksek oranda faydalanmanın sırrı ise ezilip, çiğ olarak yenilmesi olarak gösteriliyor.

Turunçgiller

Vitaminler, hastalıklarla mücadelede büyük önem taşıyor. Antioksidan özelliği bilinen C vitamini yetersizliğinin kanser oluşumu ile ilgili olabileceği düşünülüyor. Bu nedenle başta portakal, mandalina, greyfurt gibi turunçgiller olmak üzere maydanoz, turp, yeşil biber gibi C vitamini deposu olan sebzelerin sofralarımızda yer alması gerekiyor.

Domates

İnsan vücudu likopen üretmiyor. Ancak güçlü bir oksidatif etkiye sahip olan likopen oksidatif strese karşı koruyucu etkisinden dolayı kanser riskini düşürüyor. Likopen ise sofralarımızın vazgeçilmezleri arasında yer alan domates başta olmak üzere karpuz, çilek, nar, kayısı, kırmızı greyfurt, pancar ve kırmızı lahanada bulunuyor.

Omega-3

Sardalya, somon, uskumru, palamut, lüfer gibi balıklar sahip oldukları yüksek orandaki yağ asitleri (Omega-3) sayesinde meme kanserine karşı koruyucu etkiye sahip besinler arasında geliyor. Bu nedenle balığa sofralarımızda ızgara ve buğulama gibi pişirme yöntemlerini kullanarak, haftada 2-3 kez yer vermek gerekiyor.

Brokoli

Brokolide bulunan 'indol' adlı bileşikler, hassas hücrelerde tümör oluşumunu tetikleyen östrojeni etkisiz hale getiriyor. Ayrıca içeriğinde bulunan ve güçlü bir antioksidan olan beta-karoten, vücuttan zararlı maddelerin atılmasını hızlandırarak sağlıklı hücrelerin zarar görmesini engelliyor.

Zerdeçal

Ana vatanı Hindistan olan ve içeriğindeki kurkumin sayesinde yüksek antioksidan etki gösteren zerdeçal, hücresel yapıların güçlendirilmesine katkıda bulunuyor. Bu sayede kanserleşmeyi önlerken, meme kanseri de dahil olmak olma üzere tüm kanser türlerine karşı koruyucu bir etki sağlıyor.

Zeytinyağı

Zeytinyağı bol miktarda E vitamini içeriyor. Bu sayede hem kanser oluşumunu engelliyor hem de bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Bundan dolayı yemek hazırlarken yağ tercihinin, kilo kontrolü açısından aşırıya kaçmamak şartı ile zeytinyağı yönünden kullanılması büyük önem taşıyor.

MEME KANSERİ NEDİR?

Meme dokusu; meme lobları, yağ dokusu, bağlar, boşluklar (sinüs), salgı bezleri ve süt kanallarından oluşur. Meme dokusunda yer alan hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla oluşan meme kanseri, kalp ve damar hastalıklarından sonra en fazla ölümle sonuçlanan hastalıkların başında gelir.

MEME KANSERİ BELİRTİLERİ NEDİR?

Meme dokusunda ağrı hissi,

Memenin büyümesi,

İki meme arasında şekil farklılığı,

Âdet dönemlerinde daha önce hissedilmemiş şiddette ağrı,

Meme cildinde kalınlaşma ya da tahriş,

Memede veya koltuk altında ele gelen ağrısız şişlik ya da kitle,

Meme başında çökme, renk değişimi gibi yapısal farklılıklar,

Meme başında kızarıklık ya da yara,

Meme başında soyulma, döküntü,

Meme başından pembe veya kırmızı renkte akıntı gelmesi,

Hâlsizlik,

Yorgunluk,

Kilo kaybı.