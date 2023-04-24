Uzmanı açıkladı: Saç ekiminin mevsimi olmaz

İHA’nın haberine göre; Saç ekimi konusunda pek çok bilgi kirliliği yaşanıyor. Saç ekimi yapacak hastalar, hangi mevsimde bu işlemin daha sağlıklı olacağını araştırıyor. Saç ekiminin belli mevsimlerde, özellikle de kışın yapılmasının daha sağlıklı olduğu yönündeki yanlış inancın olduğunu belirten Dr. Koray Erdoğan, “Saçlarınızla ilgili ekim kararını verdiğinizde, saç ekimi için uygun zaman gelmiş demektir. Saç ekimini uygulamak için beklememiz gereken bir mevsim kesinlikle yok” sözlerini kullandı.

Dr. Erdoğan, saç ekimi için havaların serinlemesinin beklenmesi gerektiğine yönelik yanlış bir algının varlığına işaret ederek, şu şekilde konuştu:

“Mevsimsel farklılıklar, havanın sıcaklığı, yağış gibi faktörlerin operasyon üzerinde en ufak bir etkisi yok. Yeter ki, siz saç ektirmeye karar verin. Saç ekimi kararı, psikolojik açıdan hazır olmaktan tıbbi koşulların uygun olmasına, doğru doktoru seçmeye dek pek çok farklı noktayı değerlendirmeyi gerektiriyor. Ama saç ekiminizi konusunda uzman bir doktor ve cerrahi ekip gerçekleştiriyorsa, havadan bağımsız olarak iyi sonuçlar elde edeceksiniz demektir. Bütün ihtiyacınız, yoğun iş planınız içinde kendinize yeterince zaman ayırabileceğiniz ve günlük streslerinizden uzak kalabileceğiniz bir dönem seçmeniz.”

Dr. Koray Erdoğan, tüm cerrahi müdahalelerde olduğu gibi saç ekiminde de ameliyat sonrası uyulması gereken bazı kurallar olduğunu belirterek şunları dile getirdi:

“Ben hastalarıma iyileşme sürecinde, 2-5 gün arasında dinlenmelerini öneriyor, özellikle fiziki kuvvet harcamalarını gerektiren spor faaliyetlerinde bulunmamalarını, eğer fiziki çaba gerektiren bir işte çalışıyorlarsa, izin almalarını tavsiye ediyorum. Saç ekimi operasyonundan sonra hastaların başlarını güneşten korumaları önemli. 15 gün boyunca günde 2 saatten fazla güneş ışığına maruz kalmamaları gerekiyor. Ancak bunun için şapka takmak yeterli. Şapka pamuklu olmalı ve başı sıkmamalı. Ayrıca sık yıkanmalı ve başın fazla terlemesine yol açmamalı”

Dr. Erdoğan, saç ekimi yaptıranların sadece 15 gün havuza ve denize girmemeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.