Uzmanı, “Ağır ishaller ölümcül olabilir” diyerek uyarılarını sıraladı

İshalin çoğu zaman kendiliğinden geçtiğini ancak bazen tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gürbüz Yuluğ, “İshalin uzun sürmesi, sıvı kaybına, şiddetli karın ağrısına, kanlı ya da siyah dışkılamaya ve yüksek ateşe neden olması durumunda vakit kaybetmeden doktora başvurmak gerekir. Aksi halde ishal ölümcül olabilir” dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gürbüz Yuluğ, ishalin ne olduğunu şöyle açıkladı:

“İshal, normalden daha fazla sayıda, sulu ve gevşek dışkı çıkarmaktır. Başka bir deyişle, dışkı miktarı ya da sıklığı artmıştır.”

“SÜREKLİ TUVALETE GİTME İHTİYACI DUYULUR”

Uzm. Dr. Yuluğ, ishalin belirtilerini şöyle sıraladı:

“Sulu ya da cıvık dışkı, tuvalete gitmek için acil ve sürekli istek, büyük tuvaleti yapamama, karın ağrısı, susama, mide bulantısı, kusma, halsizlik, ateş, kanlı ya da mukuslu dışkı.”

“İSHALE NEDEN OLAN DURUMLAR”

Uzm. Dr. Yuluğ, ishali tetikleyen etkenleri ise şöyle saydı:

“Sindirim sistemi sorunları, gıda zehirlenmesi, gıda alerjisi, laktoz intoleransı, ilaçlar, virüsler, bakteriler, parazitler, yiyeceklerin emilim bozukluğu, müshil kullanımı.”

İshalin yaygın nedenleri arasında Rota virüs, NorWalk, Astro virüs gibi virüslerin olduğunu belirten Yuluğ, “Bu virüslere karşı antibiyotik işe yaramaz. Champlobacter, Sakmonella, Shigella, E. Coli gibi bakteriler de ishale yol açabilir. Amipli dizanteri (kalınbağırsağın parazit kaynaklı hastalığıdır) de ishale neden olabilir” dedi.

Uzm. Dr. Yuluğ, ishalin nasıl tedavi edileceğini şöyle anlattı:

“Sağlıklı beslenmek çok önemli. Lif, yağ ve şeker içeren gıdalardan kaçınmak lazım. Sulu besinler tüketmek iyi gelir. Azar azar ve sık sık yemek yemeli. Kendimiz için oral rehidrasyon solüsyonu hazırlayabiliriz ( 1 litre su + 1 çorba kaşığı şeker + 1 tatlı kaşığı tuz + 1 çay kaşığı karbonat). İshalin tedavisinde en temel nokta sıvı ve elektrolit kaybını önlemektir. Hafif ishalleri evde kendimiz tedavi edebiliriz. İshal çok şiddetliyse doktora görünmeliyiz. Doktor kan testleri ve dışkı kültürü gibi testler yaparak ishale neden olan mikrobu belirleyip, ona göre ilaç verecektir.”

“İSHALDEN NASIL KORUNURUZ?”

Uzm. Dr. Yuluğ, ishalden korunmak için yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı:

“Ellerimizi sabunla en az 20 saniye boyunca yıkamalıyız, eğer el yıkamak mümkün olmazsa alkol içerikli dezenfektanlar kullanabiliriz, çocuklarımızı rota virüsünden korumak için aşılatmalıyız, yiyecekleri iyice yıkayıp, mümkünse sirke ile bekletmeliyiz, kaynatılmış suyla yapılan içecekler daha güvenlidir, yaz aylarında bozulmaya yatkın gıdalardan uzak durmalıyız, çocukların ishal olmaması için havuzlara dikkat etmeliyiz, çocuk havuzlarının klor seviyesi ve su akış hızı uygun olmalıdır.”

“KANLI İSHAL CİDDİYE ALINMALI”

Uzm. Dr. Yuluğ, hafif ishallerin genellikle kendiliğinden geçtiğini ancak bazı durumlarda ishalin tehlikeli olabileceğini de vurguladı.

Uzm. Dr. Yuluğ, şunları söyledi:

“İshal birkaç günden fazla sürerse, sıvı kaybı yaşanırsa, çok şiddetli karın ağrısı olursa, dışkıda kan veya siyahlık görülürse, ateş 39 derecenin üzerine çıkarsa, ishalin ciddi olduğunu ve hemen doktora başvurulması gerektiğini anlamalıyız. Aksi halde, ishal hayati tehlike oluşturabilir.”