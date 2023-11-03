Uzmanı ani ölümlere neden olan gelişmeyi açıkladı

Uzmanının bacaklardaki kan pıhtılaşması ani ölümlere neden olabileceğini açıklaması korkuttu.

KAYNAK: İHA
Uzmanı ani ölümlere neden olan gelişmeyi açıkladı

DVT, bacaktaki toplar damarlarda kanın pıhtılaşması sonucu oluşan bir hastalıktır. Bu hastalık bacaklarda ağrı, şişlik ve renk değişikliği gibi belirtilere yol açabilir. Ayrıca pıhtının akciğere giderek nefes darlığı ve ani ölüme neden olabilecek pulmoner emboli (PE) adı verilen bir duruma sebep olabilir.

DVT’nin tedavisinde genellikle kan sulandırıcı ilaçlar (antikoagülanlar) ve pıhtının eritilmesi (tromboliz) gibi yöntemler kullanılır. Bununla birlikte, bazı hastalarda bu tedaviler yeterli olmayabilir ve pıhtının damar içinde hareket etmesini veya kopmasını engellemek için inferior vena cava (IVC) filtresi adı verilen bir cihaz yerleştirilebilir. Son zamanlarda geliştirilen bir başka yöntem ise farmakomekanik trombolizdir. Bu yöntemde, INCA Trellis Tromboliz Sistemi gibi özel bir cihaz ile pıhtı parçalanır ve ultrason dalgaları ile çözülür.

INCA Trellis Tromboliz Sistemi, INVAMED tarafından geliştirilen ve üretilen yenilikçi bir üründür. Bu sistem, geniş bir damar yelpazesinde farmakomekanik tedavi sunar ve pıhtının çözülmesi için gerekli ilaç dozunu ve süresini azaltır. Ayrıca, yüzde 95’in üzerinde klinik başarı oranına sahiptir.

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