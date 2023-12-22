Uzmanı bebeklerdeki burun tıkanıklığıyla başa çıkmanın önerilerini açıkladı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Seringeç, bebeklerde burun tıkanıklığının oldukça yaygın bir durum olduğunu söyleyerek uyarılarda bulundu.

Dr. Murat Seringeç, bebeklerde burun tıkanıklığının nedenlerine değinerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dr. Seringeç, “Burun tıkanıklığında genellikle bebeğin burnundan hışıltılı bir ses çıkar ve bebeğin emerken zorlanmasına, beslenirken güçlük çekmesine ve uyku düzeninin bozulmasına neden olabilir. Bu da bebekte huzursuzluğa yol açar” sözlerini kullandı.

“Bebeklerin küçük burun pasajları olduğu için burunları hızla tıkanabilir. Genellikle soğuk algınlığı, grip veya diğer solunum yolu enfeksiyonları, soğuk algınlığına bağlı olarak burun içindeki küçük damarların şişmesi; toz, küf ve hayvan tüyleri gibi alerjenlere maruz kalmak gibi durumlar burun tıkanıklığına yol açabilir.” diyen Dr. Seringeç, “Bunun yanı sıra, bebeklerde diş çıkarma sürecinde de burun tıkanıklığı ve hafif ateş görülebilir” ifadelerini kullandı.

BURUN TIKANIKLIĞIYLA BAŞA ÇIKMAK İÇİN ÖNERİLER

Seringeç, bebeklerde burun tıkanıklığını gidermek için bazı önerilerde bulundu.

“Bebeklerde burun tıkanıklığı rahatsız edicidir çünkü bebekler ağızlarıyla nefes almayı tam beceremezler. Bu nedenle burun tıkanıklığı ile mücadele önemlidir. Serum fizyolojik uygulama yapılabilir. Nazal bir aspiratör ile bebeğin burnundaki fazla sıvı temizlenebilir.” diyen Seringeç şunları söyledi:

“Bebeğin yatağını hafifçe yükselterek başı yukarda tutmak da burun tıkanıklığını hafifletebilir. Fakat burun tıkanıklığı şiddetliyse veya uzun süre devam ediyorsa, mutlaka doktora götürülmelidir”