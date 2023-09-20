Uzmanı endoskopi hakkında bilinmeyenleri tek tek açıkladı

Editör: Naim Arıoğlu

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdülkerim Yılmaz, endoskopi işlemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Endoskopinin tanımını yapan Yılmaz, “Endoskopi cihazı ile vücudumuzun bazı bölgeleri incelenir.

Endoskopi ışığı ve kamerası olan fleksibıl bir cihazdır. Teşhise dönük olan endoskopi cihazı ile sıklıkla mide ve bağırsak sistemi incelenir. Sindirim sistemini incelemek için rektal/anal yol ya da ağız kullanılır. Rektal/anal yol kullanılarak yapılan endoskopik işlemlere kolonoskopi, ağız yolu ile yapılan endoskopik işlemlere de gastroskopi denilir. Endoskopi ile mide problemleri yanında yemek borusu, on iki parmak bağırsak rahatsızlıkları teşhis edilebilir. Benzer şekilde kolonoskopi ile kalın bağırsak rahatsızlıkları ve ince bağırsak rahatsızlıkları teşhis edilebilir” dedi.

ENDOSKOPİ NEDİR?

Ucunda ışıklı küçük bir kamera bulunan ve endoskop adı verilen bir cihaz yardımıyla yemek borusu, mide, onikiparmak bağırsağı ve kalın bağırsağı kapsayan gastrointestinal sistemin incelenmesine olanak veren işleme endoskopi denir. Sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden olan faktörün ortaya çıkartılmasında oldukça güvenilir ve etkin bir yöntemdir. Hastalığın teşhisinde kullanılabildiği gibi mide kanaması ve midede yer alan poliplerin alınmasında tedavi amacıyla da yaygın olarak kullanılır. İşlem sırasında herhangi bir tümör oluşumu gözlenirse kesin tanının konulabilmesi ve midede Helicobacter Pylori olarak adlandırılan bakterinin varlığının araştırılması için biyopsi alınabilir. Endoskopi, gastroskopi ve kolonoskopi olmak üzere ikiye ayrılır. Gastroskopi işleminde mide ve onikiparmak bağırsağının bir kısmı; kolonoskopi de ise kalın bağırsağın durumu değerlendirilir.