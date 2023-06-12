Uzmanı kadın sporcuları uyardı: Ayak bileği yaralanmalarına dikkat

Uzmanı kadın sporcuları uyarısında, “Ön çapraz bağ ve ayak bileği yaralanmalarına dikkat” sözlerini kullandı.

Uzmanı kadın sporcuları uyardı: Ayak bileği yaralanmalarına dikkat

Editör: Naim Arıoğlu

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Hasan Bombacı, kadınların profesyonel olarak daha fazla spor yapmaya başlamasıyla birlikte spor yaralanmalarında cinsiyetler arası farklılığın ve yaralanma sebeplerinin güncel bir konu haline geldiğini söyleyerek uyarılarda bulundu.

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Hasan Bombacı, epidemiyolojik çalışmaların kadın sporcuların özellikle alt ekstremite kas- iskelet sistemi spor yaralanma riskinin erkek sporculara göre daha fazla olduğunu gösterdiğini söyledi.

“BİLİNÇLİ VE TEDBİRLİ OLMAK GEREKİYOR”

Spor yaralanmalarında cinsiyet farkıyla ilgili istatistikler, kadın sporcuların erkek sporculara göre yaralanma oranının yaygın spor dalları dikkate alındığında genel olarak birbirine yakın olduğunu gösteriyor. Ancak özellikle diz bölgesi yaralanmalarından ön çapraz bağ yaralanmaları kadınlarda daha sık görülürken, erkeklerde omuz ve kalça gibi farklı bölgelerdeki yaralanmaların daha yaygın görüldüğünü söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Prof. Bombacı, “Spor yaralanmalarının cinsiyetten bağımsız olarak her yaşta herkesi ilgilendiren önemli bir sorun. Spor hayatının devamlılığının sağlanabilmesi için hem yaralanmaların önlenmesi hem de tedavi ve sonrasında bilinçli ve tedbirli olmak gerekiyor” diye konuştu.

ÖN ÇAPRAZ BAĞ YARALANMALARI NEDİR?

Ön çapraz bağ, diz ekleminde femur ve tibia kemiklerini birbirine bağlayan yapılardan birisidir. Dizin normal işlev görmesi için çok önemli olan bu bağ, tibia kemiğinin anormal bir şekilde öne doğru yer değiştirmesini engelleyen en önemli yapıdır.

Spor sırasında meydana gelen ve sporcuların 4 haftadan uzun süre spordan uzak kalmasına neden olan yaralanmalar içinde ön çapraz bağ yaralanmaları birinci sırada yer alır. Ön çapraz bağ yaralanmalarını iç menisküs ve iç yan bağ yaralanmaları takip eder. Amerika Birleşik Devletlerinde yılda yaklaşık 200 bin ön çapraz bağ yaralanması ortaya çıktığı saptanmıştır. Toplumun spora olan ilgisinin artması ile bu sıklığın artması beklenmektedir. Ülkemizde sağlıklı veriler olmamakla birlikte yılda 3 bin civarında ön çapraz bağ yaralanması ortaya çıktığı öngörülmektedir.

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