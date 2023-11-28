Uzmanı 'Karpuzu yanlış tüketmeyin' diye uyarıyor

Diyetisyen Yurdakul, “ Glisemik indeksi yüksek olan karpuz dikkatli tüketilmeli”diye uyarıda bulundu.

KAYNAK: DHA
Uzmanı 'Karpuzu yanlış tüketmeyin' diye uyarıyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Betül Yurdakul, “Yüzde 92’si sudan oluşan karpuz; içerdiği yüksek su oranı, barındırdığı vitaminler ve mineraller ile kanserden cildi gençleştirmeye, saçları beslemesinden kilo vermeye dek çok sayıda fayda sağlar. Buna karşın glisemik indeksi yüksek bir meyve olduğundan dikkatli tüketilmesi gerekir” dedi.

Yurdakul, karpuzun faydaları ve tüketirken dikkat edilmesi gerekenler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.


PORSİYON KONTROLÜ


Yüzde 92’si sudan oluşan karpuzun içerdiği yüksek su oranı, vitamin ve mineraller ile kanserden cildi gençleştirmeye, saçları beslemesinden kilo vermeye yardımcı olmaya kadar çok sayıda fayda sağladığını ifade eden Dyt. Betül Yurdakul, “Buna karşın glisemik indeksi yüksek bir meyve olduğundan dikkatli tüketilmesi gerekir. Ayrıca A, B1, B5, B6, C vitaminleri, potasyum açısından zengindir. 1 porsiyonu 2 dilim (280 gram) karpuz 80 kalori olup; 20 gram şeker, 270 mg potasyum, 17 gram A vitamini, 21 gram C vitamini, 4 gram demir, 1 gram lif içerir. Porsiyon kontrolünde tüketilmesi gerekir” diye konuştu.

PEYNİRLE BİRLİKTE YENİLİRSE NE OLUR

Dyt. Betül Yurdakul, karpuzun peynirle birlikte tüketildiği zaman daha uzun süre tok tutucu ve kan şekeri dengeleyici etkiye sahip olduğunu belirtti.

Karpuzun faydalarından bahseden Dyt. Yurdakul, “Karpuz içerdiği A ve C vitaminleri sayesinde saçlarımız ve cildimiz için de faydalı bir besindir. Yüksek su oranı ve saçları nemlendiren A vitamini içeriği sayesinde cildi daha canlı ve güzel gösterir. C vitamini de cildi sağlıklı, esnek ve güçlü kılan bir protein olan kolajen yapımına yardımcı oluyor; cilt hücrelerini oluşturmasının yanında hücreleri onarır” şeklinde konuştu.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR Mİ?

Kırmızı renginden de anlaşıldığı gibi tıpkı domates gibi karpuzun da antioksidanlardan zengin bir meyve olduğunu vurgulayan Dyt. Yurdakul, “İçerdiği likopen isimli antioksidan kanser hücrelerini bloke eder ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Yine içerdiği yüksek C vitamini sayesinde vücutta kanser oluşumunu sağlayan serbest radikallerin oluşumunu engeller. Yapılan bilimsel çalışmalar, karpuzun özellikle prostat kanserine karşı koruyuculuğunu belirtmektedir” açıklamasında bulundu.

LİF İÇERİĞİ SAYESİNDE KABIZLIĞI ÖNLER Mİ?

Karpuzun su oranı çok yüksek bir meyve olduğundan diüretik özelliğinin de bulunduğuna dikkat çeken Dyt. Yurdakul, “Bu nedenle ödem problemi yaşayanlar için yaz aylarında önemli bir besindir. Suyun yanı sıra lif içeriği sayesinde de kabızlığı önlemeye yardımcı olan karpuz, sağlıklı bir sindirim sistemine destektir. Vücudunuzun su dengesini korurken lif içeriğinin yüksek olması tok hissetmenize de yardımcı olur” ifadelerini kullandı.

TANSİYONU DÜZENLEMEYE YARDIMCI OLUR MU?

Karpuzda bulunan potasyum ve magnezyum miktarının, kan basıncını yani tansiyonu düşürdüğünü ifade eden Dyt. Betül Yurdakul, şu bilgileri paylaştı:

“Kardiyovasküler sistem üzerindeki stresi azaltır. Karpuzda bulunan karotenoidler arter duvarlarının ve damarlarının sertleşmesini de önleyerek kan basıncı, kan pıhtıları, felç, kalp krizi ve damar tıkanıklığı risklerini azaltmaya yardımcı olur. Karpuz içeriğinde vücuttaki nitrik oksit seviyelerini artırabilen bir amino asit olan sitrülin bulunur. Nitrik oksit, kan damarlarınızın genişlemesine yardımcı olur ve bu da kan basıncını düşürür. Bu sayede kalp sağlığını korumaya yardımcıdır. Özellikle likopen ve beta karoten adlı karotenoidler ile önemli bir aminoasit türü olan sitrülinin açısından değerli bir kaynak olduğundan sağlık açısından pek çok faydayı da beraberinde getirir.”

KALİTELİ UYKU YAPAR MI?

Karpuzun, yüksek magnezyum içeriği ile kaliteli uykuya yardımcı olduğunu dile getiren Dyt. Yurdakul, uyku bozukluklarını ve uykusuzluk oluşumunu da azaltabileceğini söyledi.

BÖBREK HASTALARI VE DİYABETLİLER DİKKAT

Böbrek hastalarının karpuzu dikkatli tüketmesi gerektiğine değinen Dyt. Yurdakul, “Yüksek potasyum içeriğinden dolayı böbrek hastaları bu yaz meyvesini tüketmeden önce mutlaka doktora başvurmalı. İnsülin direnci, hipoglisemi, diyabet hastalığı olan kişiler de karpuz tüketirken porsiyon kontrolünde dikkatli olmalı ve günde 2 dilimi (280 gram) aşmamalıdır” dedi.

DHA

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