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Uzmanı korona sonrası aspirin kullanımına karşı uyardı

Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Vedat Göral, korona virüs geçiren hastalarda aspirin kullanımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 14:17
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Uzmanı korona virüs sonrası aspirin kullanımına karşı uyardı

Uzmanı korona sonrası aspirin kullanımına karşı uyardı
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DHA’nın haberine göre; Son yıllarda aspirinin korona virüse bağlı ölüm riskini azalttığına dair ortaya çıkan görüşlere ilişkin Prof. Dr. Vedat Göral şunları ifade etti:

“Sınırlı çalışmalar nedeniyle aspirinin korona virüs hastalarında tromboz ve kanama insidansına etkisi kesin olarak açıklanamamıştır. Ancak aspirinin, pıhtılaşmaya engel olucu etkisi nedeni ile korona virüs hastalarında ve korona virüs geçirdikten sonra da önerilir. Aspirin uzun süreli kullanılırsa, midede gastrit, ülser ve mide kanamasına neden olabilir”

Prof. Dr. Göral, “Korona virüs komplikasyonları, bazı vakalarda, sitokin fırtınalarının eşlik ettiği bir bağışıklık düzensizliği sendromuyla karşımıza çıktı. Bu hastalardaki şiddetli iltihabın, pıhtılaşma mekanizmasını tetiklediği ve kan pıhtılaşmasına neden olduğu bilinir.  Öte yandan korona virüsün damar endotel hücrelerinde iltihaba neden olarak, endotelde hasara yol açtığı bulundu. Damarın endoletinde hasar, iltihap ve sonuçta küçük trombozlar, yani pıhtıya neden olabilir. Ölümlerin bir kısmının, bu pıhtılaşma sonrası olduğu bilinir. Aspirin, anti-inflamatuar ve pıhtı oluşumunu önleyici özellikleriyle, ciddi korona virüs enfeksiyonuna karşı koruma sağlayabilir. Aspirin ayrıca ateroskleroz yani damar sertliği vakalarında da yaygın olarak günümüzde kullanılır. Aspirin fibrinolizi uyarır ve trombüs yapısını değiştirir. Bu nedenle aspirinin, pıhtılaşmaya engel olucu ve pıhtı oluşumunu değiştirici etkisi nedeni ile korona virüs hastalarında ve korona virüs geçirdikten sonra da önerilir” diye konuştu.

3-6 AY SONRA BIRAKILMALI

Aspirinin güvenli, ucuz, her yerde bulunabilen ve iyi tolere edilen bir ilaç olduğunu belirten Prof. Dr. Göral, şöyle devam etti:

“Aspirin kullanımı, Kovıd-19'lu hastalarda ölüm riskinin azalmasıyla önemli ölçüde ilişkilidir. Kovid-19’lu hastalarda, aspirin kullanımının bazı hastalarda ölümü azalttığı bildirilmektedir. Ancak sınırlı çalışmalar nedeniyle aspirinin korona virüs hastalarında tromboz ve kanama insidansına etkisi kesin olarak açıklanamamıştır. Korona virüs sonrası hasta iyileşse bile günümüzde, bazı kişilerde aspirin kullanılması önerilmektedir. Özellikle bacaklarda varisi olan, sigara içen, şişman kişilerde, hareketsiz olan, ailesinde pıhtı öyküsü olan kişilerde, pıhtılaşma bozukluğu olan kişilerde, Kovid-19 ve sonrasında aspirin kullanılmalıdır. Ancak en fazla 3-6 ay sonra kesilmelidir. Aspirin uzun süreli kullanılırsa, midede gastrit, ülser ve mide kanamasına neden olabilir. Bu nedenle, aspirin mutlaka tok karnına alınmalı ve mide şikâyeti varsa, mide koruyucu da beraberinde kullanılmalıdır. Bazı kişilerde, korona virüs sonrası, aspirin kullanımına bağlı olarak, midede ülser, gastrit ve kanama oluşabilmektedir. Bu nedenle mutlaka, doktorunuzla görüşünüz ve nasıl bir yol izleneceğini doktorunuzla beraber planlama yapmak gerekir.”

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