Uzmanı sıraladı: Diyetteyken bu sebzeleri mutlaka kullanmalısınız

Acıbadem Kayseri Hastanesi Diyetisyeni Burcu Akbeyaz, diyette kullanılması gereken sebzeleri açıkladı. Bu sebzelerin kuşkonmaz, Brüksel lahanası, ıspanak, karnabahar, havuç, dolmalık biber, kabak, lahana, brokoli olduğunu kaydeden Akbeyaz; sebzelerin düşük kalori ve yüksek lif içerikleri diye diyetlerde kullanılması gerektiğini kaydetti.

Akbeyaz, "Sağlıklı bir kiloyu korumanın en etkili yollarından biri de bol sebze içeriğine sahip bir beslenme düzenine uymaktır. Birçok sebze doğal olarak düşük kalori ve yüksek lif içerdiği için diyette kullanıldığına kilo vermede önemli katkı da sağlıyor. Ayrıca sebzeler iltihabı azaltan ve kronik hastaların sorunlarına karşı korunabilmek için de birçok faydalı birleşikler içermektedir. Bu yüzden birçok sebzeyi birleşenleri ile birlikte diyetimize ekleyerek çok yüksek oranda vitamin, mineral kaynağı sağlamış olacağız. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir kilo verme yolculuğunu desteklemek için de mutlaka sebzelerin çeşitli şekilde diyete eklenmesi gerekmektedir" dedi.



"SEBZELER SU AÇISINDAN ZENGİN, KALORİ AÇISINDAN DÜŞÜK GIDALARDIR"

Akbeyaz, "Sebzeleri öğünlerimize katıp doygunluk hissine sahip olabiliriz. Saydığımız besinlerin hepsi C vitamini açısından zengin ve yemeklerin yanına alternatif olarak eklendiğinde bizim kilo vermemize yardımcı olacak besinlerdir. C vitamini ayrıca güçlü bir antioksidandır. Egzersizden sonra C vitamini egzersiz kaynaklı oksidatif strese karşı koymaya yardımcı olabilir. Bu metabolizmanızı hızlandırabilir ve daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olabilir. C vitamininin kilo vermenize yardımcı olmasının bir diğer muhtemel yolu da demir emilimidir. C vitamininin vücudun demiri emmesine yardımcı olduğu bilinmektedir. Kanın kaslara oksijen taşıması için demire ihtiyacı vardır, oksijen kasların daha verimli çalışmasına ve daha fazla yağ yakmasına yardımcı olur. Bizim de yapmamız gereken C vitamini ve lif içeriği zengin olan besinleri diyetimize ekleyerek kilo vermemizi oldukça hızlı ve düzenli bir şekilde planlamış olabiliriz" şeklinde konuştu.

