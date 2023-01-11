Uzmanı sünnetin faydalarını sıraladı. Cinsel ilişkiyle bulaşan hastalıklardan korur

İHA’nın haberine göre; Sünnete seçmeli bir cerrahi işlem gözüyle bakıldığında çocuğun geçirmek zorunda olduğu kaygı veren ve canının acımasına yol açacak işlemin onun en az sıkıntı çekeceği ve hatırlamayacağı bir yaşta yapılmasının önemli olduğunu söyleyen Çocuk Cerrahisi Kliniği‘nden Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne, dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirmede bulundu.

SÜNNET CERRAHİ BİR İŞLEM

Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne sünnetin bir cerrahi işlem olduğu için anestezi uzmanının olduğu, antisepisis bakımından güvenli olduğu ameliyathane ortamında altın standart olarak çocuk cerrahları tarafından yapılması gerektiğine dikkat çekerek, “En doğru anestezi yöntemi cerrahın alışık olduğudur. Fakat 1 yaşından önce bölgesel (lokal) anestezi ile daha büyük yaşlarda sedasyon (maske ile anestezi) hasta konforu ve işlem güvenliği açısından tercihimizdir. Sünnet günübirlik bir işlemdir. Sünnetten sonra 2 saat çocuğumuzu gözlem altında tutup taburcu etmekteyiz. 3 gün antibiyotikli krem ve ağrı kesici şurup takviyesi yaparak bu süreci sıkıntısız bir şekilde atlatmış oluruz“ ifadelerini kullandı.

EN UYGUN DÖNEMLER 6 AY-3 YAŞ ARASI VE 5-7 YAŞ ARASI

3-5 yaş arası cinsel kimliğin oluştuğu dönemde sünneti önermediklerinin altını çizen Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne, “Yenidoğan (30 gün) sünnetinin hayata tutunmaya çalışan bir bebeğe zaruriyet yoksa gereksiz yük oluşturacağını düşünüyoruz. En uygun dönem 6 ay-3 yaş ve 5-7 yaş aralığıdır“ sözlerini kullandı.