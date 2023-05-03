Uzmanı uyardı. Astım gençlerde önemli bir sağlık sorunu

Göğüs Hastalıkları Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Adem Dirican, 2 Mayıs Dünya Astım Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Uzmanı uyardı. Astım gençlerde önemli bir sağlık sorunu

İHA’nın haberine göre; Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Adem Dirican, “Astım, özellikle çocuklar ve gençler arasında önemli bir sağlık sorunudur. Astımın yönetimi ve farkındalığı her geçen yıl daha da önem kazanmaktadır” sözlerini kullandı.

“HAYATI TEHDİT EDEBİLİR”

Astımın etkilerinden bahseden Dr. Öğr. Üyesi Dirican, “Astım, dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen yaygın bir solunum yolu hastalığıdır. Bu hastalık, özellikle çocuklar ve gençler arasında önemli bir sağlık sorunudur. Astımın yönetimi ve farkındalığı her geçen yıl daha da önem kazanmaktadır. Astım solunum yollarının daralması, öksürük, nefes darlığı ve göğüs sıkışması gibi semptomlara neden olur. Bu semptomlar, astım hastalarının günlük yaşamlarını olumsuz etkileyebilir ve bazı durumlarda hayatı tehdit edebilir” ifadelerini kullandı.

ASTIM NÖBETLERİNE DİKKAT

Astımın yönetiminin semptomların kontrol altına alınması, nöbetlerin azaltılması ve hastalığın ilerlemesinin engellenmesi için önemli olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Dirican, “Bu amaçla, astım tedavisi kişiye özgü olmalı ve doktor tarafından düzenli takip edilmelidir. Ayrıca, astım hastaları, tetikleyicileri tanıyarak semptomları önleyebilirler. Tetikleyiciler arasında sigara dumanı, ev tozu akarları, hayvan tüyleri ve bazı gıdalar sayılabilir” ifadesini kullandı.

ALERJİK REAKSİYONLARDAN KAÇINILMALI, SİGARADAN UZAK DURULMALI

Astım hastalarının semptomları ve nöbetleri önlemek için birçok önlem alabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Dirican, “Bu önlemler arasında egzersiz yapmadan önce doktorla görüşmek, alerjik reaksiyonlardan kaçınmak, sigaradan kaçınmak, evde ve işyerinde hava filtreleri kullanmak yer alır. Astımın yönetimi ve farkındalığı, astım hastalarının yaşam kalitesini artırabilir ve hastalığın etkilerini azaltabilir. Dünya Astım Günü, astım hastalarının, ailelerinin, sağlık profesyonellerinin ve toplumun astımın yönetimi ve farkındalığına yönelik katılımını teşvik etmek için bir fırsattır” diyerek açıklamalarını bitirdi.

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