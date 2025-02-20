Uzmanı uyardı! ‘Bu önlemleri almadan karlı havada dışarı çıkmayın’

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Budak Akman, "Düşük sıcaklık, kaygan zeminlerin kayma ve düşmeye bağlı kaza riskini artırıyor. Kış koşulları söz konusu olduğunda işe gitmek, arabaya yürümek gibi basit aktiviteler bile tehlikeli hale gelebiliyor. Başta yaşlılar olmak üzere vatandaşlar, önlem almadan karlı havada dışarı çıkmamalı" dedi.

Kışın en sık görülen ortopedik yaralanmaların genellikle kaygan zeminler, düşük sıcaklar ve kış sporları nedeniyle yaşandığını söyleyen Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Budak Akman, "Kaygan ve buzlu zeminler insanları düşmelere karşı savunmasız hale getirir. Bunun sonucunda yolda, merdivende ya da sokakta yaşanabilecek basit bir düşme bile kalça, diz ya da omuz bölgesinde uzun sürede tedavi gerektiren problemlere neden olabilir" dedi. Prof. Dr. Akman, yaşanabilecek yaralanmalar ve alınması gereken önlemler konusunda bilgi verdi.

'KIRIK SONRASI İYİLEŞME ZAMAN ALIR'

Kaygan zeminlerde düşme riskinin artmasına bağlı en sık yaşanan yaralanmaların düşmeye bağlı kırık ve çıkıklar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Akman, şunları anlattı:

"Kar her ne kadar keyif ve heyecan verici olsa da yaratabileceği tehlikeli koşullar unutulmadan hareket edilmeli. Zira özellikle yaşlı kişilerde yaşanabilecek kırıklar ciddi sonuçlara neden olabilir. Düşme sonucunda vücudumuzun herhangi bir yerinde kırık ve çıkık oluşabilir ancak. En sık gördüğümüz yaralanmaların başında el bileği kırıkları gelir. Kişiler düşerken refleks olarak ellerini yere koyarak kendilerini korumaya çalışır. Ancak bu hareket bilek ve el kemiklerine aşırı yük binmesine ve kırıklara yol açabilir. Yine vücudumuzun üst kısmında omuz kırık ve çıkıkları, özellikle ileri yaştaki bireylerde sıkça görülür. Ortopedi pratiğimizde, özellikle yaşlı bireylerde kaygan zeminde düşme sonrası kalça kırıkları ciddi sonuçlar doğurabilecek yaralanmalardandır. Kalça kemiğinde kırık oluşması genelde cerrahi gerektiren bir durum olup kişinin uzun süreli hayata katılmasına engel olabilir."

'YANLIŞ ADIMLAR BURKULMALARA NEDEN OLABİLİR'

Kaygan zeminlerde atılan yanlış bir adımın ayak bileği burkulmasıyla sonuçlanabileceğini hatırlatan Prof. Dr. Akman, "Diğer sık karşılaştığımız ortopedik durumda ayak bileği burkulmaları ve kırıklarıdır. Yine karlı ve kaygan zeminde ayak bileği yaralanmalarını görmekteyiz. Ayak bileği bağ yaralanmaları uygun zamanda ve uygun tedavi alınmadığı takdirde kronikleşme eğilimde olabilen yaralanmalar olup kişinin hayat kalitesini olumsuz etkilemektedir" diye konuştu.

KIŞ AYLARINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Kış aylarında ortopedik sorunları önlemek için sadece güçlü kemik ve eklemlerin yeterli olmadığını söyleyen Prof. Dr. Akman alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

"Uygun ayakkabı seçin. Kaymayı önleyen, tırtıklı tabanlı ve bileği destekleyen ayakkabılar giyin.

Yavaş ve dikkatli yürüyün. Adımlarınızı küçük atın ve dengenizi korumaya özen gösterin.

Ellerinizi cebinizde tutmayın. Düşme anında dengenizi sağlamak için ellerinizi serbest bırakın.

Buzlu ve kaygan yüzeylerden kaçının. Mümkünse kum serpilmiş veya tuzlanmış yolları tercih edin.

Destek alın. Baston veya buz kazıyıcı gibi araçlar kullanarak dengenizi artırın.

Görünür olun. Karanlıkta yürürken reflektif kıyafetler veya el feneri kullanın.

Merdivenlerde dikkatli olun. Korkuluklardan destek alın ve her adımı kontrol ederek çıkın.

Ağırlık dengesini koruyun. Ellerinizde ağır yükler taşımaktan kaçının.

Fiziksel kondisyonunuzu artırın. Düzenli egzersiz yaparak denge ve kas gücünüzü geliştirin.

Hava durumunu takip edin. Kar fırtınası veya buzlanma uyarılarını dikkate alın ve gereksiz dışarı çıkmaktan kaçının."