Çocuk Diş Hekimi Nurgül Demir, çocuklarda ağız ve diş sağlığının genel sağlık üzerindeki kritik etkisine dikkat çekti.

Diş çürükleri dünya çapında en yaygın görülen kronik hastalıklardan biri... Çürük diş özellikle çocuk yaş grubunda önemli bir halk sağlığı problemi olarak öne çıkıyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dt. Nurgül Demir, genel sağlığın temel bileşenlerinden olan ağız ve diş sağlığına gereken önemin verilmemesinin, büyüme çağındaki çocuklarda genel sağlık bütünlüğünü de riske soktuğunu belirtti. Demir, büyüme ve gelişme bozuklukları, okul devamsızlıkları, öğrenme ve konsantrasyon güçlüklerinin; ağız hastalıkları ve diş çürükleri ile takip ettikleri çocuklarda karşılaştıkları problemlerin başında geldiğini söyledi.

Dt. Nurgül Demir, bebeklik döneminden itibaren ağız hijyeni rutinlerine gereken özenin gösterilmesi ve çocuğa diş fırçalama alışkanlıklarının kazandırılmasının, sadece çocuklara ışıltılı gülüşler armağan etmekle kalmadığını; aynı zamanda fiziksel ve sosyal yönden sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunduğunu ifade etti. Demir, diş çürüklerinin; yemek yeme ve konuşma bozukluklarından diş kayıplarına ve dizilim bozukluklarına, ağız kokusuna kadar pek çok probleme yol açarak akran zorbalığı, psikolojik baskı ve özgüven kaybına neden olabileceğini vurguladı.

Diş çürüklerinin “ÖNLENEBİLİR” bir kronik hastalık olduğunu belirten Dt. Nurgül Demir, TÜİK verilerine göre 7–14 yaş grubu çocuklarda en sık görülen hastalıklar arasında yer aldığını, Türkiye’de çocuk yaş grubunda çürük görülme sıklığının %75–76 olarak bildirildiğini dile getirdi. Demir, çocuklarda diş çürüklerinin oluşmasında sosyoekonomik düzey ve genetik faktörlerin de etkisi bulunsa da temel risk faktörlerinin yanlış beslenme alışkanlıkları, ağız hijyeni eksiklikleri, flor yetersizliği ve koruyucu uygulamaların aksaması olduğunu söyledi.

Dt. Nurgül Demir şu noktalara dikkat çekti:

-2 yaşın altındaki çocukların beslenmelerinde şeker bulunmamalıdır. Bebeğin tatlı yiyecek ve içeceklerle tanışma zamanı mümkün olduğunca geciktirilmelidir.

-5 yaşa kadar çocuklara doğru beslenme alışkanlıkları kazandırılmalı; sağlıklı ve doğal gıdalar tüketilmeli, şeker alımı sınırlandırılmalı ve uzun dönem beslenme programı planlanarak okul çağında bir pediatrist kontrolü altında devamlılığı sağlanmalıdır.

-Çocukların doğru teknik ve yeterli etkinlikte diş fırçalamaya başlayabilecekleri, ortalama 8–10 yaşına kadar, dişler ebeveynlerin kontrolünde fırçalanmalıdır.

-WHO – Dünya Sağlık Örgütü, ilk diş hekimi muayenesinin 6 ay–1 yaş arasında, ilk diş çıktıktan sonra yapılmasını önermektedir. 6 aylık rutin kontroller aksatılmamalıdır.

-Çocuğun çürük risk durumuna göre, çocuk diş hekiminin önerdiği konsantrasyonlarda flor içeren diş macunları tercih edilmeli, gerekli durumlarda koruyucu tedaviler planlanmalıdır.

Dt. Nurgül Demir, diş çürüğünün bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığı olduğunu hatırlatarak çürük bakterisinin yetişkinlerden bebeklere bulaşabileceğini vurguladı. Demir, bebekler için kullanılan kaşık, biberon ve emziklerin yalnızca bebeğe özel olması gerektiğini, bebeklerin ağız kenarlarına yakın yerlerden öpülmemesi gerektiğini ifade etti.

Çocukluk çağına taşınabilecek diş çürüklerinin önlenmesi için çürük yapıcı beslenme alışkanlıklarından uzak durulması ve diş fırçalama alışkanlığının aksatılmadan devam ettirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.