Uzmanı uyardı. Gebelikte sakın böyle ilaç kullanmayın. Çocuk sakat olabilir

Editör: Naim Arıoğlu

Kadın Hastalıkları Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Başbuğ, gebelikte kontrolsüz ilaç kullanımının çocuklardaki sakatlık riskini arttırabildiğini söyleyerek tavsiyelerini sıraladı.

Prof. Dr. Mustafa Başbuğ, “İlacın içerisindeki madde yanında, gebelik haftası, ilaca devam süresi ve ilacın fetusa ulaşıp / ulaşmadığı gibi faktörler sakatlığa yol açabilir. Bu nedenle gebelikte kullanılacak her ilaç için kadın hastalıkları ve doğum doktorundan ve gerekirse perinatologdan risk kategorisine ilişkin bilgi alınmalıdır. Özellikle fetüsün organ gelişiminin gerçekleştiği ilk üç ay için bu konu daha fazla önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mustafa Başbuğ, “Riski oluşturan ilacın bebeğe ulaşıp ulaşmadığı da önemli. Çocukta, ilaç kullanımına bağlı hastalıklar 6 ay, 1 yıl içinde de ortaya çıkabiliyor” sözlerini kullandı.

GEBELİKTE ANTİBİYOTİK KULLANILILIR MI?

En çok merak edilen konulardan biri olan gebelikte antibiyotik kullanımıyla ilgili Prof. Başbuğ şu sözleri kullandı:

“Gebelikte antibiyotik kullanımı için de özellikle plasentadan geçen ve teratojenik etki potansiyeli olan ilaçların fetal sakatlıklara sebep olduğunu söyleyebiliriz. Bu kapsamda bazı antibiyotikler güvenli kullanım şartıyla verilebilirken bazıları verilmez. Dolayısıyla antibiyotiklerin teratojenik etki potansiyaline, plasentadan geçmediğine, yüksek doza ulaşmadığına ve gebelik haftasına dikkat edilmeli.”

GEBELİK NEDİR?

Cinsel ilişki sırasında kadın yumurtasının erkek üreme hücresi spermle döllenmesiyle başlayan süreç şeklinde tanımlanan gebelik (hamilelik) ortalama 37-40 hafta sürmektedir. Doğum kontrol yöntemlerine başvurulmayan cinsel birlikteliklerde hamilelik ihtimali artar.

GEBELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Adet gecikmesi

-Göğüs ve göğüs uçlarında hassaslık

-Sık idrara çıkma

-Koku hassasiyeti

-Halsizlik

-Baş dönmesi

-Mide bulantısı

-Aşerme

-Duygusal çalkantılar

-Sırt ve/veya bel ağrısı

-Vajinal akıntı