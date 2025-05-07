Uzmanı uyardı! İşini sevmeyenler hastalanıyor

Fibromiyaliji hastalarının yorgun uyanma, gün boyunca ağrı ve zaman zaman sindirim sorunları yaşama belirtileri gösterdiğini söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Uzmanı Dr. Mert Sancar, “Gazetecilik, mimarlık, finans sektörü gibi meslekler ile uğraşanlarda veya işini sevmeyen kişilerde fibromiyalji sıklıkla görülebilir. Fibromiyalji tedavisinin en sağlam ayağı, harekettir” dedi.

Kas-iskelet sisteminde yaygın ağrı, yorgunluk, uyku bozuklukları, konsantrasyon zorlukları ve zaman zaman sindirim sorunlarıyla fibromiyaljinin kendini gösterdiğini söyleyen Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mert Sancar, “Genelde hastalar, ‘Yorgun uyanıyorum. Gün boyunca anlamını koyamadığım ağrılar yaşıyorum, bir yere oturmakla ayağa kalkmak arasında hep bir huzursuzluk hissediyorum. Bazen parmak uçlarımdan belime, omuzumdan topuğuma kadar ağrım oluyor. Tüm tahlillerim temiz çıktı’ diyorlar. Tanı süreci kadar tedavi süreci de sabır ve kararlılık gerektiren bir hastalık ancak çeşitli yöntemlerle bunu kontrol etmek mümkün” diye konuştu.

‘MUTSUZLUK DA AĞRILARI ARTIRIYOR’

Mükemmeliyetçi ve işkolik kişilik yapısının da fibromiyalji hastalığına yakalanma nedenleri arasında gösterilebildiğini kaydeden Uzm. Dr. Sancar, “Gazetecilik, mimarlık, finans sektörü gibi meslekler ile uğraşanlarda fibromiyalji sıklıkla görülür. Ayrıca işini sevmeyen kişilerde de fibromiyalji görülebilir. Mutsuzluk, ağrıları artıran bir faktör olduğu için yaptığı işten memnun olmayanlar da en az stresli mesleklerde çalışanlar kadar fibromiyalji olma riskine sahiptir. Depresyon, kaygı bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk bu hastalığın görülme sıklığını da artırabilir" ifadelerini kullandı.

‘EGZERSİZİN FAYDASI BÜYÜK’

Fibromiyalji tedavisinin en sağlam ayağının hareket etmek olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Sancar, “‘Ağrım var, hareket etmeyeyim’ düşüncesi, fibromiyalji için tehlikeli bir yaklaşımdır. Tam tersine, hafif-orta düzeyde egzersizler kasları yeniden eğitir, kan dolaşımını artırır, sinir sistemiyle kaslar arasındaki dengeyi yeniden kurar. Yürüyüş, yüzme, basit direnç egzersizleri, duruş düzeltici hareketler ve nefes egzersizleri de vücutla barışmanın kapısını aralar. Ayrıca pilates, yoga, Tai Chi gibi hem fiziksel hem zihinsel rahatlama sağlayan tekniklerin olumlu etkileri bilimsel olarak da kanıtlanmıştır” dedi.

‘KURU İĞNELEME İLE AĞRININ DERİNİNE İNİLEBİLİYOR’

Fibromiyalji hastalarında kuru iğneleme ile ağrıya karşı önlem alınabileceğine değinen Uzm. Dr. Sancar, “Kuru iğneleme yöntemiyle tetik noktalar hedef alınarak kas içinde gevşeme sağlanır. Uygulama sonrası kaslar daha rahat çalışır, dolaşım artar, ağrı azalır. Özellikle boyun, sırt ve kalça çevresindeki dirençli ağrılarda etkili olabilmektedir. Bunun yanında nöral terapi yöntemi de uygulanabilir. Nöral terapi ile, cilt altına çok düşük dozda lokal anestezik uygulanarak sinir sistemi sakinleştirilir. Bu yöntemle hem ağrı hem de uyku sorunları, bağırsak şikâyetleri, çarpıntı gibi otonom sistem belirtileri kontrol altına alınabilir” ifadelerini kullandı.

‘İLAÇLAR TEK BAŞINA ÇÖZÜM OLMAYABİLİYOR’

“Fibromiyalji tedavisinde ilaçlar her zaman tek başına çözüm değildir ama doğru hastada, doğru zamanda ciddi rahatlama sağlayabilir” diyen Uzm. Dr. Sancar, sözlerini şöyle tamamladı:

“Özellikle merkezi sinir sistemi üzerinden ağrı algısını düzenleyen bazı ilaçlar (bazı antidepresanlar ve sinir sistemi düzenleyiciler), hem ağrıyı hem de uyku bozukluklarını azaltabilir. Ancak bu ilaçlar genellikle egzersiz toleransını artırmak için birkaç ay kullanılır. Ağrı kesiciler ise çoğu zaman yetersiz kalır, çünkü sorun kaslarda değil, ağrıyı işleyen merkezde saklıdır. Kronik ağrıyla yaşamak ruhsal dayanıklılığı da zedeler. Bu yüzden psikolojik destek, özellikle de stresle başa çıkma becerilerini geliştiren yöntemler tedavinin ayrılmaz parçasıdır. Nefes terapisi, meditasyon, sanatla uğraşmak, doğada zaman geçirmek gibi teknikler, sinir sistemini dengeleyen en güçlü destekçilerdir.”