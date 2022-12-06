Kulaktan dolma bilgilerle bitkisel ilaç kullanmayınız. Uzmanı uyardı

İHA’nın haberine göre; Eskişehirli eczacı Özlem Ayrancı, bazı insanların soğuk algınlığına karşı internet üzerinden bilinçsizce bitkisel ürünler temin ettiklerini dile getirdi.

Doktor tavsiyesi olmadan reçetesiz bir şekilde satın alınan bu maddelerin insan sağlığını ciddi oranda tehdit edebileceğini aktaran 34 yıllık eczacı, ayrıca kulaktan dolma bilgilerle insanların bitkisel çözümler aradığından da bahsetti. Kent genelindeki hava şartlarıyla değişimiyle birlikte vücutlarda da bağışıklık sisteminin düşebildiğinin altını çizen Ayrancı, “İnsanlar gribal enfeksiyonun çoğalmasından sonra kendilerine göre yeni çözümler üretmeye başladı” dedi.

“SOĞUK ALGINLIĞI SONRASI AKILLARA HEMEN ANTİBİYOTİK GELMEMELİDİR”

Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlara çeşitli tavsiyelerde bulunan Ayrancı, “Genellikle C vitamini başta olmak üzere kara mürverli, ekinezyalı ve propolisli preparatları öneriyoruz. Akıllara, soğuk algınlığı sonrası hemen antibiyotik gelmemelidir. Vücudun direnci, bilinçsizce kullanılan antibiyotikten sonra zararlı mikroorganizmalara karşı daha da etkisiz kalabiliyor” diyerek uyarılarda bulundu.