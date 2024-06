Kurban etinin taze bir et olduğunu vurgulayan Çelik, tam da bu noktada kurban etinin mutlak bir şekilde dinlendirilip yenilmesi gerektiğini vurguluyor. Kronik hasta olanların, kalp damar sorunu olanların çok fazla et yememesi gerektiğini belirten Çelik, bu insanların et tüketirken mutlak bir şekilde diyetisyenlerinin verdiği talimatlara uymaları gerektiğini söyledi.