Uzmanı uyardı: Yazın sakın bunu yapmayın

Yaz aylarında artan hava sıcaklıkları, cep telefonlarının bataryalarının aşırı ısınmasına ve çeşitli problemlere yol açabilir. Bu sorunlar arasında şarj entegrelerinin bozulması dikkat çekiyor. Uzun süre şarjda kalan cep telefonları, bataryalarının şişmesi nedeniyle cihaz ömrünü kısaltabilir. Tamirciler, sıcak havalarda cep telefonlarının şarjda uzun süre bırakılmaması gerektiğini ve sahte bataryalardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Bayburt'ta cep telefonu tamircisi Selim Koç, sıcak aylarda telefon bataryalarının aşırı ısınmasının cihazın da ısınmasına neden olduğunu belirtti. Koç, sahte bataryaların kullanılmasını önermediklerini söyleyerek şunları ekledi:



“Yaz döneminde bataryalar çok fazla ısındığı için telefonlar da ısınıyor, bu durum bataryanın şişmesine ve çeşitli problemlere yol açıyor. En sık karşılaşılan sorunlardan biri şarj entegrelerinin bozulmasıdır. Sahte bataryalar genellikle patlamasa da çabuk şişebilir, telefon ömrünü kısaltabilir ve cihaz verimini düşürebilir. Bu nedenle sahte bataryalar önerilmez. Piyasada kaliteli markalar mevcut ve bunlar daha çok tercih ediliyor. Her modelin orijinal bataryası genellikle sadece teknik servislerde bulunabiliyor. Bu nedenle piyasada bulunan kaliteli markaların bataryalarını kullanıyoruz ve A kalite batarya olarak belirtiyoruz. Ancak, yan sanayi olduklarını açıkça ifade ediyoruz. Esnaflar olarak, vatandaşlar batarya değişimi için telefonlarını bize getirdiğinde bir saat içinde teslim edebiliyoruz. Teknik servisler ise yedek parça bulunabilirliğine bağlı olarak bir hafta, 10 gün veya bir ay gibi süreler verebiliyor. Bu nedenle, daha kolay erişilebilir olduğumuz için vatandaşlar genellikle bizi tercih ediyor. Yaz döneminde telefonların fazla şarjda tutulmamasına dikkat edilmeli. Şarj esnasında telefon ısınır ve batarya dolduğunda fiş çekilmelidir. Bu, hem telefonun hem de bataryanın ömrünü uzatır. Ayrıca, hiçbir cihaz doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.”