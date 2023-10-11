Uzmanı uyarılarını sıraladı. Romatizmaya dikkat. Tedavi edilmezse kalıcı sakatlığa neden olabilir

Romatoloji Uzmanı Dr. Şule Ketenci Ertaş, romatolojide kişiye özel tedavilerin başarılı olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Uzmanı uyarılarını sıraladı. Romatizmaya dikkat. Tedavi edilmezse kalıcı sakatlığa neden olabilir

Artritin eklemde ağrı, şişlik ve ısı artışı ile giden bir bulgu olduğunu söyleyen Romatoloji Uzmanı Dr. Şule Ketenci Ertaş, “Artrit, bir eklemde ağrı, şişlik ve ısı artışı ile giden bir bulgu. Aslında artrit genel bir tanım. Yani tek bir hastalığın ismi değil. Pek çok romatizmal hastalıkta ya da enfeksiyonda artrit görüyoruz. Tedavisi genelde nedene yönelik. Biz 1996 yılından beri 12 Ekim’i Dünya Artrit Günü olarak kutluyoruz. Bunun sebebi romatizmal hastalıklarla ilgili farkındalığımızı artırmak. Ne kadar erken tanı koyar ve bu hastalıkla ilgili halkımızı bilgilendirirsek, o kadar başarılı sonuçlar elde edebiliriz” diye konuştu.

Romatoloji Uzmanı Dr. Şule Ketenci Ertaş, “Romatizmal hastalıklar kronikleşirse kalıcı sakatlık ve hasara neden olabilir. 3-6 haftadan uzun süren şişlik, ağrı, ısı artışı gibi bir şikâyette mutlaka hekime başvurmak gerekir” dedi.

“HER YAŞTA GÖRÜLEBİLİR”

Hastaların daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için erken teşhisin faydalarının altını çizen Dr. Ertaş, “Romatizmal hastalıklar kronikleşirse kalıcı sakatlık ve hasara neden olabilir” dedi.
Artrit ya da romatizmanın sadece yaşlı hastada değil, genç yaştaki kadın ve erkeklerde, hatta

çocuklarda görüldüğünü ve romatizmal hastalıkların farklı çeşitleri olduğunu söyleyen Dr. Ertaş, toplumdaki farkındalığı arttırmaya çalıştıklarını, 3-6 haftadan uzun süren bir şikayette şişlikte, ısı artışında mutlaka hekime başvurmak gerektiğini, hastaların sağlığında kalıcı bir bozulmayı önlemek için bir an önce tedaviye başlamak gerektiğini ifade etti.

“HASTAYA GÖRE TEDAVİ UYGULUYORUZ”

Tedavinin tamamen kişisel ve sebebe yönelik olduğunu dile getiren Dr. Ertaş, enfeksiyona bağlı artrit durumunda öncelikle enfeksiyonu kontrol altına almaya çalıştıklarını, genetik yatkınlığı olan romatizmal bir hastalık ise ona göre tedavi yöntemi seçtiklerini söyledi.

Yaşlılarda gut gibi diyete ve beslenmeye bağlı bir hastalıkta ise bu hastaya bir diyet önererek tedaviyi buna göre yaptıklarını belirten Dr. Ertaş, “Kalıtsal ya da kalıtsal olmayan romatizmal hastalıklarda tamamen sebebe yönelik ve hastaya özel tedavi veriyoruz. Yani genç bir kadında ya da çocuk beklentisi olan bir kadındaki tedavi ile erkek hasta ya da kronik hastalıkları olan birinde verdiğimiz tedavi birbirinden farklı. Romatizmal hastalıklar tedavisiz değil. Artık elimizde çok çeşitli tedavi seçenekleri var. Bizler özellikle erken tanı koyduğumuzda tedavi şansı sağlayabildiğimiz hastalıklar ya da uykuya geçirdiğimiz hastalıklar mevcut. Bu nedenle şikâyetiniz olduğunda hekime başvurun ve bir an önce tedaviye başlayın” ifadelerini kullandı.

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