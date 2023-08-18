Uzmanından ağız ve diş sağlığıyla ilgili kritik uyarı

Uzmanı, “Ağız ve diş sağlığı sorunları öz güven problemlerine yol açabiliyor” diyerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: DHA
Uzmanından ağız ve diş sağlığıyla ilgili kritik uyarı

Ağız ve diş sağlığının kişilerin psikolojisini önemli ölçüde etkilediğini ifade eden Ortodonti Uzmanı ve Uzman Klinik Psikolog Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Özkan, “Ortodonti ve psikoloji arasındaki ilişki, kişilerin öz güvenleri ile bağlantılıdır. Özellikle çocuklar ve gençler, dişleri ve gülümsemeleri ile ilgili endişeler yaşayabilirler. Bu endişeler, kişilerin öz güvenlerini etkileyebilir” sözlerini kullandı.

Gülmek, kişilerin sosyal ilişkilerinde, kişiliklerinde ve kişilerin kendileri hakkındaki düşüncelerinde önemli bir rol oynuyor.

Bu nedenle de gülümsemelerin düzgün olmasının, kişilerin psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak için önemli olduğunu ifade eden Diş Hekimliği Fakültesi (DHF) Ortodonti Uzmanı ve Uzman Klinik Psikolog Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Özkan, bazı bilgilendirmelerde bulundu.

“PSİKOLOJİ TEORİLERİNDEN YARARLANMAK GEREKİYOR”

Ortodonti tedavisinde dişlerin ve çene konumlarının karşılıklı ilişkilerinin düzeltilmesinin amaçlandığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Özkan, “Bu tedavi sırasında hastaların ilgili ihtiyaçlarının göz önüne alınması gerekiyor. Ortodonti ve psikoloji arasındaki ilişki çok derin ve anlamlıdır. Ortodonti uygulamalarında, psikoloji teorilerinden yararlanmak gerekiyor” dedi.

“ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR VE GENÇLER ETKİLENİYOR”

Gülümsemelerin düzgün olmasının, kişilerin psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak için önemli olduğunu ifade eden Ortodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özkan, “Ortodonti ve psikoloji arasındaki ilişki, kişilerin öz güvenleri ile bağlantılıdır. Özellikle çocuklar ve gençler, dişleri ve gülümsemeleri ile ilgili endişeler yaşayabilirler. Bu endişeler, kişilerin öz güvenlerini etkileyebilir. Bu nedenle ortodontistler, hastaların öz güvenlerini değerlendirme hususunda çok dikkatli olmalılar” diye konuştu.

“ORTODONTİK TEDAVİ İLE HEM FİZİKSEL HEM DE PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR KARŞILANIYOR”

Psikoloji teorileri arasından özellikle ‘Bilişsel Davranışçı Yaklaşım’ın hastaların düşünceleri ve davranışlarının birbiriyle ilişkisini anlamak için kullanılabileceğini ifade eden Dr. Öğr. Özkan, “Bu terapi, hastaların kendilerine yönelik negatif düşüncelerini ele alarak, öz güvenlerini artırmaya ve endişelerini azaltmaya yönelik olabilir. Ortodonti tedavisi sırasında, hastaların sağlıklı bir gülümsemeye, öz güvenlerine ve iyi hissetmelerine katkıda bulunmak için psikolojik ihtiyaçlarını dikkate almak gerekiyor. Bu sayede hem hastaların fiziksel ve estetik ihtiyaçları hem de psikolojik faktörler karşılanmış olur” ifadelerini kullandı.

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