Uzmanından anne sütüyle ilgili kritik uyarılar

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Onur Yılmaz, emziren annelerin psikolojisinin emzirme sürecinde önemli bir rolü olduğuna değinerek, eşi başta olmak üzere çevresindeki insanların bu süreçte anneyi desteklemesinin sütünün artmasına neden olacağını dile getirdi.

Emziren annenin iyi beslenmesi, öğün atlamaması ve bol su içmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Onur Yılmaz, anne sütünün bebeğin bağışıklığını güçlendirdiğini belirtti.

Emziren annelerin psikolojisi: Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Onur Yılmaz, emziren annelerin psikolojisinin emzirme sürecinde önemli bir rolü olduğunu söylüyor.

Eşi ve çevresi tarafından desteklenen annelerin sütünün daha çok artacağını belirtiyor.

Emziren annelerin beslenmesi: Dr. Onur Yılmaz, emziren annelerin iyi beslenmesi, öğün atlamaması ve bol su içmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca sarımsak, havuç, yulaf, tahin, dereotu, çemen tohumu ve rezene gibi süt artırıcı besinlerden de faydalanabileceklerini ancak bunları rastgele ve çok miktarda almamaları gerektiğini ifade ediyor.

Anne sütünün faydaları: Dr. Onur Yılmaz, anne sütünün bebeğin büyüme, gelişim ve bağışıklık sistemi için en sağlıklı, en güvenilir, en kaliteli ve en ucuz besin kaynağı olduğunu söylüyor. Anne sütü alan bebeklerde enfeksiyon, diyabet, astım ve kanser gibi hastalıkların daha az görüldüğünü belirtiyor.

Ayrıca anne sütü veren annelerin de kemik erimesi, meme kanseri ve doğum sonrası komplikasyon riskinin azaldığını dile getiriyor.